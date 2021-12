METHANOR provisionne la totalité de sa participation dans la centrale de Chavort

Paris, le 22 décembre 2021 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce la provision complète de son investissement dans la société Chavort, qui exploite une centrale hydraulique sur l’Isère sur le territoire de la commune éponyme.

Commanditée et exploitée par Akuo Energy, maître d’ouvrage, la centrale hydraulique de Cha-vort, dotée d’une puissance de 2 MW devait générer un chiffre d’affaires annuel de 1,15 million d’euros. Malheureusement, le site a connu de nombreux problèmes techniques depuis son inauguration en 2018, qui se sont traduits par des pertes d’exploitation chaque année.

Ces difficultés ont ainsi conduit la gérance de Méthanor à provisionner progressivement son investissement depuis 2019. Ainsi, le montant provisionné s’élevait au total à 688 K€ au 30 juin 2021.



Trois ans après la mise en service de la centrale, des travaux complémentaires sont désormais nécessaires pour sécuriser le pont de la départementale situé à côté du barrage et différentes corrections du design de la centrale devront être réalisées pour des montants significatifs.