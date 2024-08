METHANOR participe au financement de parcs photovoltaïques en France exploités par CVE

Paris, le 07 août 2024 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, annonce un investissement obligataire de 1,4 M€ pour contribuer au financement des parcs « Natal » et « Terres neuves 1 », situés dans l’Eure et le sud de la France.

L’opération de financement, qui porte sur un montant total de 27 M€, prendra la forme d’une émission d’obligations convertibles souscrites par Méthanor à hauteur de 1,4 M€. Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un financement global de 229 M€ adossé à 107 actifs photovoltaïques (principalement des toitures photovoltaïques) disposant d’une capacité totale de 208 MWc (MégaWatt-crête).

Vatel Capital réalisera un apport en compte-courant de 1 M€ maximum afin de donner à Méthanor les moyens de finaliser l’opération.

Présent en France, en Espagne, en Afrique du Sud, au Chili et aux Etats-Unis, CVE développe, finance et construit des centrales solaires, des unités de méthanisation et de production d’hydrogène pour les exploiter en propre dans la durée. Entreprise à mission depuis 2022 et certifiée « B-Corp », la société compte plus de 400 collaborateurs et a réalisé 89 M€ de chiffre d’affaires en 2023.

Avec cet investissement, Méthanor poursuit la diversification de son portefeuille de solutions énergétiques qu’elle accompagne.