METHANOR annonce un montant de dividende inchangé

Méthanor (ALMET- FR0011217710) soumettra au vote de ses actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale du 30 juin 2020 le versement d'un dividende de 21 c€ par action.



Confirmant la solidité de son modèle et en accord avec sa politique de distribution, Méthanor va proposer le maintien de son dividende versé en 2020 au titre de l'exercice 2019 à 21c€, montant identique à celui versé en 2019 au titre de l'activité 2018. Pour mémoire, ce niveau de dividende par action représente près du double de celui versé en 2018 au titre de l'exercice 2017 et qui s'élevait à 11c€ par action.



Pour mémoire, les actions Méthanor sont cotées sur Euronext Growth et éligibles au dispositif PEA-PME. Par ailleurs, grâce au statut fiscal de SCR, le dividende de Méthanor n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les actionnaires physiques conservant leurs actions pendant au moins 5 ans.



Enfin, Méthanor rappelle que son modèle économique n'est pas affecté par la crise sanitaire du coronavirus, ce modèle étant fondé sur l'investissement dans des infrastructures basées en France produisant des énergies renouvelables, qui sont revendues à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement et qui bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans.