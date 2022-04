METEX NØØVISTAGO lance la commercialisation de la gamme INNEUS® pour la santé et le bien-être animal.

Clermont-Ferrand, le 19 avril 2022 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), leader de la

fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés

aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce

aujourd’hui le lancement et la mise en commercialisation d’INNEUS®, nouvelle gamme de

produits à base d’ingrédients fonctionnels destinée à la nutrition animale. Cette gamme de

produits sera développée par METEX NØØVISTAGO, filiale industrielle et commerciale du

Groupe basée à Amiens.