Clermont-Ferrand, le 24 juin 2021 - METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, confirme l'engagement de sa filiale METEX NØØVISTAGO auprès de ses partenaires Lidl France, Earthworm Foundation, Groupe Noriap, Novial Innovafeed et la Chambre c'agriculture des Hauts-de-France qui ensemble présenteront ce jour sur le site d'Amiens, les perspectives du groupe de travail « agir ensemble pour responsabiliser les matières premières présentes dans l'alimentation des animaux d'élevage », initiative historiquement portée par Lidl et Earthworm Foundation.



Une problématique majeure de la nutrition animale et des filières d'élevage est la dépendance au soja sud-américain pour son approvisionnement en protéines végétales. C'est un enjeu stratégique, sur le plan environnemental car le soja peut être responsable de la déforestation, mais également sur le plan de la souveraineté alimentaire.

Le Groupe de travail a vocation à répondre à cette double interrogation :

1/ Comment répondre au défi d'une demande mondiale croissante en produits animaux, tout en réduisant l'impact environnemental et la consommation de ressources ?

2/ Quels engagements en termes de traçabilité et de qualité les acteurs de la filière agroalimentaire apportent au consommateur ?