MetaX s'envole de 700 % lors de ses débuts, les investisseurs étant attirés par les puces d'IA chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les débuts suivent une introduction en bourse 4 000 fois sursouscrite par les investisseurs particuliers

*

Les entreprises de puces d'IA se précipitent pour obtenir des financements, la Chine cherchant à réduire sa dépendance envers les États-Unis.

*

Les gestionnaires de fonds mettent en garde contre l'emballement des prix des actions

(Ajoute le cours de clôture de l'action au paragraphe 3, les détails sur le fondateur de l'entreprise aux paragraphes 12 et 13, la collecte de fonds pour l'introduction en bourse en Chine au paragraphe 22)

MetaX Integrated Circuits a fait un bond de 700 % lors de son introduction sur le marché de Shanghai, le fabricant chinois de puces d'intelligence artificielle profitant de la forte dynamique déclenchée par la volonté de Pékin de réduire sa dépendance vis-à-vis des puces des sociétés américaines Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

Fondée par d'anciens cadres d'AMD, MetaX 688802.SS a levé environ 600 millions de dollars lors de son introduction en bourse la semaine dernière, quelques jours après que sa grande rivale Moore Threads 688795.SS a fait ses débuts avec une hausse de 400 %.

MetaX a ouvert à 700 yuans l'action à Shanghai, contre un prix d'introduction en bourse de 104,66 yuans, avant de grimper jusqu'à 895 yuans, défiant les inquiétudes persistantes concernant la bulle de l'IA sur d'autres marchés. L'action a terminé la séance à 829,9 yuans, soit une hausse de 693 %.

"C'est une nouvelle histoire d'introduction en bourse en Chine qui transforme un corbeau en phénix", a déclaré le gestionnaire de fonds Yang Tingwu chez Tongheng Investment.

La flambée des prix "crée d'énormes opportunités d'arbitrage" pour les investisseurs pré-IPO, a déclaré Yang, et "nous sommes probablement témoins du niveau record de l'action pour les cinq prochaines années".

Les fabricants de puces d'intelligence artificielle (AI) s'empressent de vendre leurs actions en Chine afin de tirer parti de l'intérêt suscité par les mesures prises par le gouvernement pour stimuler la production locale dans le cadre de la concurrence avec les États-Unis.

"L'IA et les semi-conducteurs sont des domaines clés dans la rivalité technologique sino-américaine", a déclaré Guotai Haitong Securities dans un rapport avant l'introduction en bourse de MetaX. "Dans le contexte des tensions géopolitiques, la fabrication de puces d'IA présente un énorme potentiel de croissance, la Chine cherchant à atteindre l'autosuffisance.

Le cabinet d'études Frost & Sullivan prévoit que les ventes de puces d'IA en Chine atteindront 189 milliards de dollars d'ici 2029, contre 54 milliards de dollars en 2026.

LES DÉCIDEURS POLITIQUES PRÔNENT L'AUTOSUFFISANCE EN MATIÈRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

MetaX, qui fabrique des unités de traitement graphique (GPU), a levé 4,2 milliards de yuans (596 millions de dollars) la semaine dernière lors d'une vente d'actions qui a été plus de 4 000 fois sursouscrite par les investisseurs particuliers.

L'introduction en bourse - la sixième plus importante en Chine depuis le début de l'année, selon KPMG - a valorisé la startup déficitaire à 50 fois son chiffre d'affaires de 2024. En comparaison, le multiple de Nvidia est de 34 et celui d'AMD de 14, a indiqué MetaX dans une déclaration préalable à l'introduction en bourse.

Les débuts de MetaX ont catapulté la valeur de la startup de cinq ans à plus de 300 milliards de yuans (42,58 milliards de dollars) et ont augmenté la richesse du fondateur et principal actionnaire Chen Weiliang, 49 ans.

Après avoir travaillé pendant 13 ans pour AMD Shanghai, Chen a fondé MetaX avec pour mission de "contribuer au rajeunissement de la Chine et à la prospérité nationale." L'équipe fondatrice comprend également Peng Li et Yang Jian, tous deux anciens ingénieurs d'AMD.

"L'entreprise est l'un des principaux fabricants de GPU en Chine grâce à son gène AMD", a déclaré Li Hui, analyste chez Huajin Securities, dans un rapport publié avant l'entrée en bourse de MetaX.

"Il bénéficiera probablement de l'effort continu de la Chine pour remplacer les fournisseurs étrangers par des technologies locales."

MetaX, qui contrôle 1 % du marché chinois des puces d'intelligence artificielle, prévoit que ses ventes vont plus que doubler cette année en raison de la tendance à l'autonomie technologique, et espère atteindre le seuil de rentabilité dès l'année prochaine.

LES FABRICANTS CHINOIS DE PUCES D'IA SE RUENT SUR LES INTRODUCTIONS EN BOURSE

Les débuts de MetaX sur le marché interviennent après que Moore Threads, surnommé par les analystes le "Nvidia chinois", a levé 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse à Shanghai à la fin du mois de novembre.

Lundi, Biren Technology, une jeune entreprise spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, a obtenu l'autorisation de vendre des actions à Hong Kong, tandis que sa rivale Kunlunxin prévoit également une introduction en bourse dans cette ville. Un autre fabricant de puces d'IA, Enflame, a engagé Citic Securities pour préparer son introduction en bourse.

"Les décideurs politiques chinois donnent le feu vert à l'introduction en bourse des fabricants de puces d'IA afin de soutenir la technologie de pointe locale", a déclaré Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds chez Trinity Synergy Investments à Hong Kong.

"Les fabricants de puces nationaux sont à la traîne par rapport à leurs rivaux américains, mais s'ils peuvent lever des dizaines ou des centaines de milliards pour les consacrer aux talents, on ne peut pas exclure leur percée."

Selon KPMG, les levées de fonds pour les introductions en bourse en Chine ont bondi de 23 % en 2025 par rapport à l'année précédente, pour dépasser les 160 milliards de yuans, 23 % des recettes allant au secteur des technologies, des médias et des télécommunications.

UN FOSSÉ TECHNOLOGIQUE IMPORTANT

MetaX a signalé un certain nombre de facteurs de risque dans son prospectus d'introduction en bourse, notamment la perturbation de la chaîne d'approvisionnement due aux restrictions technologiques imposées par les États-Unis, ainsi que l'écart technologique important qui la sépare de Nvidia et d'AMD.

Nvidia envisage d'augmenter sa capacité de production pour ses puces d'IA H200 en raison des fortes commandes des clients chinois, après que le président américain Donald Trump a autorisé ce mois-ci l'exportation vers la Chine des puces d'IA de Nvidia, les deuxièmes plus rapides.

Sur le marché des GPU domestiques, MetaX est en concurrence avec Moore Threads ainsi qu'avec Hygon Information Technology

688041.SS et Biren.

Sur le marché des puces ASIC, elle est en concurrence avec Cambricon 688256.SS , HiSilicon de Huawei Technologies, Kunlunxin de Baidu et T-Head d'Alibaba Group 9988.HK .

"La technologie de MetaX est en retard sur celle de Moore Threads et la concurrence de Huawei et d'Alibaba est rude", a déclaré M. Yuan de Trinity Synergy Investments.

Il y aura une marge de progression, cependant dans les circonstances actuelles, le prix de l'action est certainement en train de s'envoler

(1 $ = 7,0458 yuans chinois renminbi)