METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON - Progression record du chiffre d'affaires cumulé à fin août 2024 vs 2023 - Accélération conforme aux prévisions

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, réalise au 31 août 2024 un chiffre d'affaires HT de 15,1 millions d'euros versus 6,4 millions d'euros* en 2023, grâce notamment aux livraisons des commandes de Leclerc en France, et de Carrefour en Italie et en Hongrie. Ces chiffres attestent de la très belle dynamique constatée depuis le début de l'année 2024.

Belles perspectives

A quelques heures de l'ouverture de l'IFA de Berlin, salon historique référent de l'informatique, où seront présentés à l'ensemble de la distribution mondiale, les nouvelles gammes THOMSON très attendues d'ordinateurs portables propulsés par l'intelligence artificielle, METAVISIO – THOMSON Computing se place en situation idéale pour prendre ses dernières commandes 2024. A cette occasion, les innovations THOMSON de 13ème et 14ème génération IA seront présentées demain, vendredi 6 septembre 2024, à plus de 70 journalistes internationaux.

Pour la première fois, l'objectif visé est de franchir la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires HT en 2024, juste avant le Q4, trimestre historiquement le plus important grâce notamment aux rendez-vous majeurs que constituent le Black Friday et les fêtes de fin d'année (+ de 70% des ventes, chaque année).

Cette progression est déjà portée par les commandes en provenance de l'Inde et de la Chine, deux marchés stratégiques pour le développement international de l'entreprise.

*reprises et protections de stocks en Windows 10

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu .