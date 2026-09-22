METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Thomson Computing : signature de 3 accords sur septembre 2026 avec 3 fonds d'investissement européens et américains.

Dammarie-les-Lys, le 22 septembre 2026, à 9h00. METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques informatiques, logiciels), ci-après la « Société », communique sur son rapprochement avec un pôle de 3 fonds d'investissement européens et américains afin de finaliser le rachat de la dette en fin d'année et soutenir sa croissance rentable retrouvée depuis le début de l'année 2026.

En septembre 2026, METAVISIO a signé 3 accords importants avec 3 fonds d'investissement européens et américains lui permettant d'avancer sur plusieurs domaines :

Le financement des commandes de fin d'année 2026 et de début d'année 2027, garantissant un chiffre d'affaires estimé entre 16 millions et 20 millions d'euros en fonction des dernières commandes sur septembre et octobre versus 2025 à 9 millions, et favorisant des perspectives encore plus importantes sur 2027 dans le secteur privé et public. La négociation de la restructuration de la dette de l'entreprise avec ses partenaires.

En parallèle, METAVISIO continue la mise en place annoncée de ses réductions de coûts, baisse de la masse salariale, réduction des frais financiers et l'augmentation de ses marges.

Ce résultat obtenu repose, comme déjà annoncé, sur plusieurs changements finalisés fin septembre 2026 par l'entreprise :

Réduction des effectifs sur 2025 et 2026

Réduction des charges de structure et des dépenses de communication

Réduction des charges financières de l'entreprise

Augmentation du niveau de marge

Augmentation de l'encours fournisseurs

Prise de commandes supplémentaires chez nos clients en liaison avec l'augmentation des prix des concurrents en liaison avec la hausse de la mémoire.

À fin septembre, dans quelques jours, la société METAVISIO annoncera une progression du chiffre d'affaires et de la marge, permettant de dépasser le chiffre d'affaires de l'année 2025 déjà à la fin du troisième trimestre 2026, en parfaite liaison avec son prévisionnel projeté qui permettra de doubler le CA entre 2025 et 2026 en réalisant un résultat d'exploitation et un résultat net, positifs.