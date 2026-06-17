METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON COMPUTING RENFORCE SON OFFRE B2B AVEC UNE GAMME COMPLÈTE D'ORDINATEURS PORTABLES PROFESSIONNELS

Dammarie-les-Lys, le 17 juin 2026, à 8h00 — METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels, annonce l'élargissement de son offre B2B avec une gamme complète d'ordinateurs portables conçus pour les entreprises, l'éducation et le secteur public.

L'entreprise poursuit le développement de son activité professionnelle avec une offre structurée couvrant l'ensemble des usages, de l'équipement utilisateur au quotidien jusqu'aux plateformes les plus avancées pour la création, le développement et l'intelligence artificielle.

Une offre conçue pour répondre à l'ensemble des usages professionnels

Cette nouvelle offre couvre l'ensemble des usages professionnels et repose sur les dernières générations de processeurs Intel® et AMD®, des plateformes optimisées pour la mobilité et la productivité hybride, ainsi que sur l'intégration de capacités avancées d'intelligence artificielle embarquée.

Pensée pour répondre aux besoins des entreprises, des établissements d'enseignement et des organisations publiques, elle associe performance, simplicité de déploiement, évolutivité et maîtrise budgétaire.

Une gamme structurée autour de cinq familles de produits

La gamme s'organise autour de cinq familles complémentaires.

Eurêkabook accompagne les projets éducatifs, les usages essentiels et les déploiements à grande échelle grâce à sa simplicité d'utilisation et son autonomie optimisée.

TO et Xtrembook répondent aux besoins quotidiens des collaborateurs en proposant un équilibre entre performances, mobilité et coût de possession.

Exabook cible les environnements professionnels exigeant davantage de mobilité, de robustesse et de confort d'utilisation, avec des plateformes conçues pour la productivité hybride et les usages intensifs en entreprise.

Pulse s'adresse aux créateurs, développeurs et utilisateurs avancés recherchant des performances élevées, une puissance de calcul renforcée et des plateformes conçues pour les nouveaux usages de l'intelligence artificielle, de la création de contenu et du développement logiciel.

Zettabook représente l'offre premium ultra-mobile de Thomson Computing, combinant légèreté, autonomie et technologies avancées pour les professionnels les plus exigeants.

En complément de cette offre, METAVISIO - Thomson Computing développe également des solutions comprenant postes de travail et stations dédiées à l'intelligence artificielle afin d'accompagner l'évolution des besoins informatiques des organisations publiques et privées.

Accompagner les nouveaux usages professionnels

« Les attentes des entreprises évoluent rapidement. Elles recherchent des équipements capables d'accompagner la transformation de leurs usages, qu'il s'agisse de mobilité, de travail hybride, de création de contenu ou d'intelligence artificielle. Avec cette nouvelle offre, nous proposons une gamme cohérente qui permet de répondre à l'ensemble de ces besoins tout en conservant un excellent équilibre entre performance, qualité et accessibilité », déclare Stephan Français, Président de METAVISIO - Thomson Computing.

Une approche flexible au service des projets B2B

Certaines références peuvent bénéficier d'opérations de configuration et d'assemblage final réalisées en France, offrant davantage de flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques de certains projets professionnels, éducatifs ou publics.

Cette approche permet notamment d'adapter les configurations matérielles et logicielles aux contraintes des déploiements en entreprise, dans l'éducation ou au sein des administrations.

Développer un réseau de partenaires pour accompagner la croissance

Afin d'accompagner le développement de son activité B2B, METAVISIO - Thomson Computing travaille d'ores et déjà avec un grossiste spécialisé et un distributeur national pour renforcer la disponibilité de ses solutions sur le marché professionnel.

Plusieurs revendeurs et intégrateurs ont également manifesté leur intérêt pour la commercialisation de ces nouvelles gammes auprès de leurs clients entreprises, collectivités et administrations.

« Notre ambition est de construire durablement notre présence sur le marché B2B en nous appuyant sur des partenaires qui partagent notre vision de la proximité, du service et de l'innovation. Nous constatons aujourd'hui un intérêt croissant pour une offre capable d'associer la force d'une marque reconnue, une gamme complète et une approche agile répondant aux attentes des professionnels », ajoute Stephan Français.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de METAVISIO - Thomson Computing sur le marché professionnel. En s'appuyant sur une gamme complète, des partenaires de distribution engagés et une capacité d'adaptation aux besoins des organisations, l'entreprise entend renforcer progressivement sa présence auprès des entreprises, des acteurs de l'éducation et du secteur public.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu