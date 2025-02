METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON Computing renforce sa gouvernance avec la nomination de Thierry Legros en tant que DAF, pour accompagner sa future cotation au Nasdaq avec ARC Group et ses négociations en cours pour un nouveau financement

Dammarie-les-Lys, le 10 février 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code

Mnémo : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, a le plaisir d'annoncer la nomination de Thierry Legros au poste de Directeur Administratif et Financier du Groupe. Cette nomination stratégique s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'entreprise à sa cotation sur le Nasdaq ou le New York Stock Exchange (NYSE), en collaboration avec ARC Group Limited, une banque d'investissement internationale et un cabinet de conseil en gestion, solidement ancrés en Asie, et spécialisés dans le rapprochement des marchés asiatiques, américains et européens.

Thierry Legros apporte à METAVISIO une vaste expérience en gestion financière et en stratégie d'entreprise. Son arrivée marque une étape clé dans le renforcement de la structure financière de l'entreprise et l'accélération de son expansion à l'international.

Une nomination stratégique pour la cotation aux Etats-Unis

Cette nomination accompagne la préparation de METAVISIO à sa cotation sur le Nasdaq ou le NYSE, en partenariat avec ARC Group.

Thierry Legros jouera également un rôle central dans les négociations avec un collège d'investisseurs internationaux, lors des rendez-vous organisés cette semaine à Paris par la société, à l'occasion du Sommet sur l'intelligence artificielle.

« Nous sommes ravis d'accueillir Thierry Legros en tant que DAF du groupe. Son expérience et sa vision stratégique seront des atouts précieux pour METAVISIO alors que nous nous préparons à un transfert sur le marché boursier américain en partenariat avec ARC Group. » déclare Stephan Français, Président de METAVISIO.

« Je suis honoré de rejoindre METAVISIO – THOMSON Computing à un moment stratégique de son expansion. Fort de mon expérience en gestion financière et en structuration de financements, je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir notre entrée sur les marchés américains. Ma mission sera d'assurer une transition fluide vers la bourse américaine et d'instaurer une gouvernance financière solide, en phase avec nos ambitions d'innovation et de croissance internationale. » ajoute Thierry Legros, Directeur Administratif et Financier de METAVISIO.

Cette nomination et le partenariat avec ARC Group illustrent l'engagement de METAVISIO à renforcer sa position sur le marché mondial des solutions informatiques innovantes et à rechercher activement une alternative au financement actuel dans l'intérêt de l'entreprise et de l'ensemble de ses actionnaires.

Biographie de Thierry Legros

Un expert en gestion financière et transformation d'entreprise

Fort d'une expérience de plus de 25 ans dans la direction financière et la gestion stratégique d'entreprises en forte croissance ou en transformation, Thierry Legros a bâti une carrière solide dans des environnements compétitifs et internationaux.

Diplômé d'un DESS en Contrôle de Gestion (IAE de Nantes) et d'une Maîtrise en Gestion Financière de l'École des Cadres Paris-La Défense, il a débuté sa carrière en tant que contrôleur de gestion au sein de New Sulzer Diesel puis chez Nortel Networks, où il a rapidement évolué en tant que contrôleur financier senior. Son expertise en gestion d'entreprise et en pilotage de la performance financière l'a ensuite conduit à occuper plusieurs postes clés :

Directeur Administratif et Financier chez MSC Software Group (Éditeur SaaS)

Directeur Administratif et Financier chez Adhipress (PME spécialisée dans l'import d'emballages)

DAF de la filiale française du Groupe Alphyra, acteur des transactions électroniques et de la distribution de recharges téléphoniques sous gestion LBO

À partir de 2010, Thierry Legros rejoint Ingenico Group (devenu Worldline), où il prend la direction de la BU Paiement Prépayé, développant des solutions de portefeuille électronique, de monnaie numérique et de paiement en ligne. En tant que Managing Director et CFO, il joue un rôle clé dans l'expansion de la filiale, portant son chiffre d'affaires de 200 millions à 700 millions d'euros. Il y gère également des opérations de croissance externe, des acquisitions et des intégrations post-fusion, tout en optimisant la structure financière et le cash-flow du groupe.

Plus récemment, il a accompagné le groupe tchèque PFF dans l'acquisition et le redressement de Privilège Marine, un acteur majeur de la construction de catamarans de luxe, où il a piloté la renégociation des dettes et la restructuration financière.

Reconnu pour son leadership, sa vision stratégique et sa capacité à gérer des transitions financières complexes, Thierry Legros rejoint aujourd'hui METAVISIO avec pour mission de structurer la gouvernance financière et d'accompagner la cotation de l'entreprise sur les marchés américains.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact Presse et Relations Investisseurs : Gabriel Rafaty : metavisio@aimpact.net