METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO-THOMSON COMPUTING PRESENTE SA GAMME 2026

UNE ÉTAPE CLÉ DU PLAN STRATÉGIQUE HORIZON 2028

Dammarie-les-Lys, le 6 novembre 2025, à 08h45 — METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels, annonce le lancement pour 2026 de nouvelles gammes de produits stratégiques : les imprimantes THOMSON, les PC portables et tablettes durcis dédiés à la Défense, et la station d'intelligence artificielle THOMSON Quantum.AI Studio.

Ces nouveautés marquent une nouvelle étape dans la mise en œuvre du plan Horizon 2028, centré sur la croissance rentable, autour des consommables et accessoires, des produits destinés à la Défense et de la souveraineté technologique.

LANCEMENT DES GAMMES D'IMPRIMANTES THOMSON : PERFORMANCE, SIMPLICITÉ ET RENTABILITÉ DURABLE

METAVISIO – THOMSON Computing fait son retour sur le marché de l'impression, un segment que la marque THOMSON avait déjà investi avec succès il y a quelques années.

Forte de cette expérience, la société déploiera en 2026 une nouvelle génération d'imprimantes et de multifonctions conçues pour les particuliers, les TPE/PME et les administrations, avec une promesse claire : fiabilité, simplicité d'usage et coûts d'impression parmi les plus bas du marché.

La gamme s'articule autour de plusieurs modèles :

Imprimantes monochromes compactes et rapides, idéales pour les besoins domestiques et les petits bureaux ;

Imprimantes multifonctions (impression, copie, numérisation) destinées aux usages professionnels et éducatifs ;

Imprimantes connectées Wi-Fi, adaptées à l'environnement de travail hybride.

Toutes bénéficient d'une ergonomie pensée pour l'utilisateur (mise en route intuitive, maintenance simplifiée) et d'une qualité de fabrication robuste, gage de longévité.

L'enjeu clé de cette ligne réside dans son modèle économique : la vente des consommables exclusifs sous marque THOMSON (cartouches, tambours, kits de maintenance) générera des revenus récurrents à forte marge, contribuant durablement à la rentabilité du Groupe.

Grâce à des coûts d'impression optimisés, parmi les meilleurs de leur catégorie, les imprimantes THOMSON devraient s'imposer comme une alternative européenne compétitive face aux grandes marques.

« L'impression est un segment stratégique : il combine volume et récurrence. Avec des produits performants, économiques et durables, nous créerons un moteur de marge stable pour les années à venir » , précise Stéphan Français, Président-Directeur Général de METAVISIO.

DES PC PORTABLES ET TABLETTES DURCIS THOMSON POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

Autre axe majeur de développement, METAVISIO – THOMSON Computing investit le marché des appareils informatiques durcis, conçus pour les professionnels de terrain, les environnements industriels et les applications gouvernementales ou militaires.

Les nouveaux PC portables et tablettes THOMSON renforcés associent résistance, autonomie et connectivité étendue, tout en conservant le confort d'usage et la performance qui font la réputation de la marque.

Conformes aux certifications IP65 et MIL-STD-810H, ces appareils résistent aux chocs, à la poussière, à l'humidité et aux températures extrêmes. Leur autonomie longue durée et leurs batteries interchangeables à chaud garantissent une disponibilité continue, essentielle pour les usages sur le terrain.

Leur conception s'appuie sur des plateformes reconnues, intégrant les dernières technologies de connectivité (Wi-Fi, 4G/5G, GPS, ports étendus) et une sécurité renforcée pour les environnements critiques.

Ces nouveaux produits s'adressent à des secteurs en forte demande : industrie, logistique, sécurité, défense, énergie et transport.

THOMSON QUANTUM.AI STUDIO : LA PUISSANCE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE LOCALE

Véritable symbole de l'ambition de la société, THOMSON Quantum.AI Studio incarne la vision d'une intelligence artificielle accessible, éthique et souveraine.

Pensée comme un studio d'innovation personnel, cette station de travail compacte concentre toute la puissance de l'IA dans un format silencieux et élégant, destiné aux créateurs, développeurs, chercheurs et entreprises.

THOMSON Quantum.AI Studio est bien plus qu'un ordinateur : c'est une plateforme de liberté technologique. Elle permet à chacun de concevoir, expérimenter et déployer des modèles d'intelligence artificielle localement, sans dépendre du cloud.

Véritable outil de création, d'autonomie et de souveraineté, c'est un nouvel espace de travail pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur technologie.

« Avec THOMSON Quantum.AI Studio, nous ouvrons un nouveau chapitre : celui d'une informatique souveraine, puissante et responsable. C'est un produit conçu pour donner aux utilisateurs le pouvoir d'innover sans contrainte ni dépendance », souligne Stéphan Français.

INNOVATION CONTINUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

Dans la continuité du plan Horizon 2028, METAVISIO – THOMSON Computing poursuit ses efforts pour intégrer les meilleures technologies de sécurité au cœur de ses appareils, afin de garantir à ses utilisateurs un environnement informatique sûr et conforme aux derniers standards européens.

Les nouvelles gammes intègrent déjà des modules TPM METASECURE (Trusted Platform Module) et des agents de sécurité embarqués, assurant la protection matérielle des données et l'authentification sécurisée des systèmes.

Cette approche traduit la volonté de la société de concevoir des produits alignés avec les exigences actuelles de la cybersécurité européenne, tout en anticipant les évolutions à venir.

Fidèle à son esprit d'innovation, METAVISIO travaille déjà sur les technologies de sécurité de prochaine génération, notamment autour des solutions post-quantiques et des architectures matérielles de confiance renforcées, afin d'offrir, à terme, des appareils qui iront au-delà des standards actuels de protection et de souveraineté numérique.

METAVISIO – THOMSON Computing franchit une nouvelle étape vers la sécurisation matérielle des systèmes. Grâce au TPM METASECURE, les appareils THOMSON 2026 bénéficieront d'une ancre matérielle de confiance, assurant le chiffrement, l'authentification et la protection des données sensibles, pour une sécurité intégrée du matériel jusqu'au logiciel.

Le travail des ingénieurs et de l'équipe technique de METAVISIO – THOMSON Computing dans le domaine des semi-conducteurs sécurisés répond à la demande gouvernementale et militaire, à un moment où la souveraineté française et européenne devient plus essentielle que jamais.

UNE AMBITION ALIGNÉE SUR LE PLAN HORIZON 2028

Ces trois nouvelles lignes de produits s'inscrivent pleinement dans le plan Horizon 2028, dévoilé en août 2025, qui vise à :

Concentrer les relais de croissance autour de produits à forte marge,

Renforcer la présence européenne du Groupe sur des segments stratégiques et militaires,

Et accélérer la création de valeur grâce à ses innovations technologiques dans le domaine sécuritaire.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

