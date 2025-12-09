 Aller au contenu principal
METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON Computing : Note d'information
information fournie par Actusnews 09/12/2025 à 08:35

Dammarie-les-Lys, le 9 décembre 2025 à 8h35 — METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels, annonce la création d'actions nouvelles avec deux évènements liés à la réduction de l'endettement en 2024 et 2025.

  1. Obtention d'actions gratuites pour l'équipe de direction en rapport avec les objectifs 2024 et 2025, pour un montant collectif de 2 705.39 euros, soit 270 539 actions,
  2. Conversion d'une obligation rémunérée de début d'année 2025, avec le fond européen Multi stratégie pour un montant de 200 000 euros, soit 53 065 789 d'actions.

Cette obligation rémunérée souscrite au premier semestre 2025, nous a permis de réussir le remboursement avec négociation très forte, des obligations convertibles détenues par la société pour certaines depuis 2022 et 2024.

Cela s'inscrit dans le plan général HORIZON 2028 de réduction de l'endettement de la société, qui corrélativement, accompagne fortement la réduction des charges financières de l'entreprise.

Au cours de l'année 2025, nous avons d'ores et déjà réussi à :

  • Effacer la dette obligataire de 2022 à 2025 ;
  • Arrêter le programme d'OCABSA de 50 millions d'euros ;
  • Augmenter les fonds propres de l'entreprise ;
  • Réaliser un premier semestre positif en résultat net ;
  • Renforcer nos gammes produites (gamme pour la défense et des accessoires) avec une nette amélioration des marges ;
  • Réduire les charges de structure afin de privilégier la rentabilité et le résultat.

L'ensemble de ces efforts ont été réalisés avec un seul objectif : présenter un Bilan 2025 certifié en avril 2025 avec un résultat net en très forte progression et une réduction de l'endettement - principalement des banques - permettant ainsi de s'inscrire dès 2025, pour la société et nos actionnaires, dans une trajectoire de rentabilité retrouvée et définitive.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nZlpZ8hmYW+UnG9uZ5luamJnbWlkxGWZbmjGk2Fvl8mab56VmJuTmJueZnJmmW1o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95482-cp_metavisio_09122025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

