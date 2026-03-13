États-Unis: L'inflation PCE ralentit à 2,8% en janvier

L'inflation à New York

Les prix ‌à la consommation aux États-Unis ont ​augmenté moins que prévu sur un an en janvier, montrent les données publiées ​vendredi par le département du Commerce.

L'indice des prix ​de la consommation personnelle (PCE) ⁠a ralenti à +2,8% en rythme annuel, ‌après +2,9% en décembre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +2,9%.

Il a augmenté ​sur un ‌mois de +0,3%, conformément aux attentes ⁠des économistes et après le même chiffre en décembre.

Une mesure plus étroite de ⁠l'inflation, l'indice "core ‌PCE", qui exclut les éléments volatils ⁠que sont l'énergie et les ‌produits alimentaires, ressort à +3,1% sur ⁠un an en janvier, conforme aux ⁠attentes, après +3,0% ‌en décembre.

Sur un mois, il ressort à +0,4% ​en janvier, en ‌ligne avec le consensus et après +0,4% en décembre.

Parallèlement, les ​dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,1% ⁠en janvier.

Les revenus des ménages ont quant à eux avancé de 0,4% en janvier, légèrement moins que prévu (+0,5%) et après +0,3% en décembre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)