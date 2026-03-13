États-Unis: L'inflation PCE ralentit à 2,8% en janvier

L'inflation à New York
Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu sur un an en janvier, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce.
L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a ralenti à +2,8% en rythme annuel, après +2,9% en décembre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +2,9%.
Il a augmenté sur un mois de +0,3%, conformément aux attentes des économistes et après le même chiffre en décembre.
Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,1% sur un an en janvier, conforme aux attentes, après +3,0% en décembre.
Sur un mois, il ressort à +0,4% en janvier, en ligne avec le consensus et après +0,4% en décembre.
Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,1% en janvier.
Les revenus des ménages ont quant à eux avancé de 0,4% en janvier, légèrement moins que prévu (+0,5%) et après +0,3% en décembre.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer