METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON Computing et Ultra annoncent un partenariat stratégique conclut lors du CES 2025 de Las Vegas, pour intégrer des solutions gaming innovantes

Ce partenariat vise à intégrer des solutions logicielles et des plateformes innovantes directement sur les ordinateurs THOMSON, tout en explorant des synergies prometteuses dans des domaines avant-gardistes tels que le Web 3 et les tokens numériques.

Dammarie-les-Lys, le 9 janvier 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs Ultra, leader dans le développement de solutions gaming et Web 3, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique novateur qui repose sur la préinstallation des solutions logicielles et plateformes Ultra sur les ordinateurs THOMSON, offrant ainsi une expérience utilisateur enrichie et intégrée.

Dans le cadre de cette collaboration, les revenus générés seront répartis équitablement, à raison de 50 % pour METAVISIO et 50 % pour Ultra. Ce modèle équilibré optimise les bénéfices pour les deux parties tout en encourageant l'adoption des solutions par les utilisateurs finaux.

Les deux entreprises s'engagent également à travailler ensemble sur des initiatives de communication, marketing et commerciales pour accroître la visibilité et l'adoption des solutions préinstallées. Ce partenariat ouvre par ailleurs la voie à des synergies prometteuses dans des domaines émergents tels que le Web3 et les tokens numériques, renforçant le positionnement innovant de METAVISIO sur le marché.

Ce partenariat stratégique est conclu pour une durée initiale de sept ans, représentant une opportunité de croissance commune et d'expansion sur des marchés à fort potentiel.

A propos d'Ultra

Ultra est une plateforme de gaming nouvelle génération qui exploite la technologie blockchain pour redéfinir l'expérience de jeu. Conçue par des gamers pour des gamers, l'écosystème d'Ultra inclut un marché décentralisé, des tournois eSports, et bien plus encore. Avec l'ambition de faire le lien entre le gaming Web2 et Web3, Ultra crée un écosystème qui associe technologie de pointe et expériences utilisateur fluides, apportant de la valeur aux joueurs, développeurs et créateurs du monde entier.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

