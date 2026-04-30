METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Thomson Computing annonce la publication des résultats annuels 2025, du rapport financier annuel 2025, et la convocation de l'assemblée générale d'approbation des comptes 2025, un point sur les perspectives 2026

Dammarie-les-Lys, le 30 avril 2026, à 18h30. METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels (ci-après la « Société »), annonce (i) ses résultats 2025, (ii) la publication de son rapport financier annuel et (iii) la convocation de son assemblée générale annuelle d'approbation des comptes.

Résultats et activité de l'exercice clos le 31 décembre 2025

En 2025, METAVISIO a enregistré un chiffre d'affaires net de 9,59 M € contre 53,1 M € en 2024, la société a annoncé, en début d'année 2025, un changement de stratégie avec la mise en place d'une politique de réduction de coûts, masse salariale, frais financiers et règlement de la dette qui a réduit son potentiel de développement sur cette année.

Le résultat d'exploitation s'établit à - 58,9 M € en 2025 contre - 0,8 M € en 2024, faisant suite à la demande de la société d'être placée en RJ afin de pouvoir négocier le règlement de la dette totale avec l'ensemble des partenaires, la société a décidé sur 2025 de déprécier à 100 % les budgets fournisseurs pour le développement des gammes et des produits dans le monde, de déprécier l'ensemble des stocks, en particulier sur les produits de plus de 2 ans, de provisionner les litiges clients et fournisseurs, les protections de stocks et le SAV, afin d'établir des comptes 2025 les plus stricts de par la situation et conserver ainsi un futur sur 2026 sans risque potentiel de dépréciations à venir.

Les charges financières s'établissent à 6,4 M € en 2025 contre 2,8 M € en 2024, les charges financières intègrent tous les frais sur les levées de fonds en obligations convertibles et en OCAPSA, sachant que le contrat d'OCAPSA a été arrêté en août 2025.

Le résultat net de l'exercice est de - 64,1 M € en 2025 contre – 4,1 M € en 2024, ce résultat est en liaison avec la demande de mise en RJ qui nous oblige à considérer les dépréciations de la façon la plus stricte.

L'activité 2025, comme annoncée, a été orientée réduction des charges et réduction de l'endettement, avec pour conséquence une réduction de l'activité et des négociations en conciliation qui ont permis d'aboutir à une convention signée de réduction de la dette de 80 % avec les Obligataires.

Publication du rapport financier annuel 2025

La Société a publié ce jour son rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Il est disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique « Informations financières » de l'Espace Investisseurs.

Convocation de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes 2025

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire d'approbation des comptes 2025 est convoquée le mardi 19 mai 2026 à 11h00, au siège de la Société, situé au Château Saint Ange, 157, rue du caporal Félix Poussineau – 77190 Dammarie-Les-Lys, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

À TITRE ORDINAIRE :

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs ; (Première résolution) Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; (Deuxième résolution) Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce ; (Troisième résolution) Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des membres du conseil d'administration ; (Quatrième résolution) Autorisation à donner au conseil d'administration pour mettre en œuvre un programme de rachat de ses propres actions, conformément aux articles L.22-10-62 à L.22-10-65 et L.225-10 et suivants du code de commerce ; (Cinquième résolution) Pouvoirs ; (Sixième résolution)

À TITRE EXTRAORDINAIRE :

Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider une réduction du capital social motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions ; (Septième résolution) Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider une réduction du capital social non motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions ; (Huitième résolution) Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Neuvième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public ; (Dixième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé dans la limite de 30 % du capital ; (Onzième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie dénommée d'investisseurs ; (Douzième résolution) Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Treizième résolution) Fixation du plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières ; (Quatorzième résolution) Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise ; (Quinzième résolution) Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions ; (Seizième résolution) Décision sur la dissolution anticipée de la Société en raison de capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social ; (Dix-septième résolution) Pouvoirs. (Dix-septième résolution)

L'avis de convocation à cette assemblée générale, contenant notamment le texte complet des résolutions et les modalités de participation, sera publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires à paraître le lundi 4 mai 2026, disponible en ligne et sur le site internet de la Société dans la rubrique « Assemblées Générales » de l'Espace Investisseurs.

L'ensemble de la documentation légale sera mis à disposition des actionnaires dans les délais légaux sur le site internet de la Société dans la rubrique « Assemblées Générales » de l'Espace Investisseurs.

Point sur les perspectives 2026 de METAVISIO

La Société a été placée, à sa demande en redressement judiciaire le 16 mars 2026. L'objectif premier est d'aboutir sur une négociation avec les débiteurs grâce en particulier à 2 fonds d'investissement spécialisés en restructuration.

Le carnet de commandes de la société, comme annoncé, inscrit déjà à fin avril 25 M€ de commandes à livrer.

La réduction de l'effectif de la société a été opérée en 2025, ainsi que la réduction des charges dans son ensemble, permettant de réussir cette période de restructuration qui, depuis le début d'année 2026, nous permet d'être de nouveau profitables.

Les perspectives du marché du B-to-B, associées au développement du marché grand public, assurent un volant de chiffre d'affaires et une rentabilité retrouvée en 2026.

À propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et la conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu