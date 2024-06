METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON ANNONCE L'ARRET DEFINITIF DES OCA (OBLIGATION CONVERTIBLE EN ACTION) au profit d'un financement de sa croissance pour le second semestre par augmentation de capital sans décote

METAVISIO – THOMSON ANNONCE L'ARRET DEFINITIF DES OCA (OBLIGATION CONVERTIBLE EN ACTION) au profit d'un financement de sa croissance pour le second semestre par augmentation de capital sans décote

PONTAULT-COMBAULT, le 16 juin 2024 - METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce aujourd'hui, au vu de ses bons résultats et de sa croissance, le complément en fonds propres nécessaire pour livrer à temps toutes les commandes du deuxième semestre 2024 (85% du chiffre d'affaires se réalise chaque année au deuxième semestre), l'arrivée au capital des fonds Gestys et Sully, et le renouvellement de son Programme d'Augmentation de Capital à Terme (PACT ® ) avec le fonds Global Tech Opportunities.

Le fonds Gestys, investit 380 000 euros sur la base de 0,80 euro par action, soit 475 000 titres.

Le fonds Sully, investis 220 000 euros sur la base de 0,80 euro par action, soit 275 000 titres.

Le fonds Global Tech Opportunities s'est engagé à souscrire, à compter de ce jour et pendant une période de 24 mois, à la demande de METAVISIO , à des augmentations de capital par tranches de 1 million d'actions, dans la limite globale de 4 millions d'actions. Ces augmentations de capital sans décote seront réalisées sur la base de la 18 ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 16 mai 2024 (telle que renouvelée).

Caractéristiques du PACT®

Pour chaque tranche intégralement souscrite par Global Tech Opportunities, le prix d'émission des actions nouvelles METAVISIO sera égal au cours moyen pondéré par les volumes de l'action METAVISIO sur Euronext Paris au cours des trois séances de bourse précédant la demande de tirage, sans décote .

METAVISIO n'a aucune obligation de tirage sur le PACT ® et fera appel à cette solution de financement innovante uniquement en cas de besoin et si les conditions de marché en permettent une mise en œuvre optimale.

Global Tech Opportunities aura la charge de céder, de manière ordonnée, les actions METAVISIO ainsi souscrites. 95% du produit de cession sera reversé mensuellement à METAVISIO.

Pour éviter toute pression baissière sur le cours de bourse, les règles d'intervention sont claires : absence de vente à la baisse et participation aux volumes lorsque le cours de bourse progresse dans la limite de 20% des volumes échangés. Ces deux éléments sont très importants.

Stéphan Français, Président Directeur Général de METAVISIO, déclare : « Je suis le premier concerné par le cours de l'action car j'ai apporté tout mon patrimoine personnel à la société METAVISIO. Cette solution est pour moi la plus sûre car je la contrôle totalement. Elle ne sera utilisée que si cela est nécessaire. Comme je l'ai dit, nous avons une présence dans de nombreux pays et les ventes sont réalisées en moyennes à 85% sur le deuxième semestre (back to school, black Friday, Noël, soldes à livrer en décembre…). Nous devons être prêts à livrer tout le monde en même temps. »

A chaque tirage, le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'un avis Euronext ainsi que d'une communication spécifique sur le site internet de METAVISIO.

La présente opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.

METAVISIO attire l'attention des investisseurs sur les risques suivants associés au PACT® :

Le montant obtenu in fine par METAVISIO dépendra de l'évolution du cours de bourse de l'action sur Euronext Paris lors du tirage de chaque tranche et de l'évolution du cours de bourse pendant les périodes de cession ordonnées des actions souscrites par Global Tech Opportunities.

Ce nouveau financement en fonds propres permettra de renforcer la visibilité NOTEBOOK de METAVISIO - THOMSON, afin d'accélérer le développement de son activité, tout en diversifiant ses sources de financement, sans jamais passer par des solutions d'obligations convertibles avec décotes.

Stéphan Français, Président Directeur Général de METAVISIO, déclare :

« Je me permets de souligner (cf. table de capitalisation actualisée) que depuis le début d'année 2024, j'ai personnellement mis toutes mes économies financières (1,25 million d'euros) et immobilières, dans la société pour nous permettre de réussir à dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et ainsi, dans une France difficile, de réaliser une année record dès 2024.

A l'aube d'une forte accélération de notre croissance qui sollicite notre structure financière, je suis ravi que les fonds Gestys, Sully et Global Tech Opportunities soutiennent notre croissance, juste avant le second semestre 2024 qui sera le plus important de notre histoire déjà débutée il y a 11 ans, car nous allons livrer 52 pays dont l'Inde et la Chine (2 pays qui réunissent 3 milliards d'individus).

Nous avons validé, en présence de nombreux actionnaires et à l'unanimité, l'intégration des bénéfices de l'année 2023, sans prendre 1 euro de dividende, et approuvé, à l'unanimité tous les points dont les augmentations de capital propres pour parvenir déjà aujourd'hui à environ 25 millions d'euros et atteindre dès cette année, notre cible de 30 millions d'euros de capitaux propres.

Ce financement additionnel est indispensable au déploiement de notre marque THOMSON et de nos produits dans le monde, car nous avons déjà en Europe plus de 28 millions d'euros de commandes en attente, en Inde 23 millions de dollars de commandes, et nous attendons encore les premières commandes de notre partenaire chinois PEOPLE qui arriveront dès l'inauguration de la filiale commune METAVISIO Shenzhen, prévue courant juillet 2024.

Je tiens à remercier personnellement toutes les personnes bienveillantes qui nous ont permis avec mon équipe, d'en arriver là. Je suis déterminé à réussir, c'est l'histoire française d'un David, agile et innovant : THOMSON, contre les Goliaths de l'informatique victimes de leurs masses.

Cette année, en Europe, les commandes sont livrées chaque semaine et sont en forte croissance. Dans le reste du monde, nous progressons aussi en profitant de cette dualité géopolitique entre les Chinois et les Américains, qui nous permet déjà de finir en force le premier semestre, mais surtout d'être dans les objectifs du Business Plan 2024.

J'ai aligné l'ensemble de mes intérêts avec vous, en mettant tout mon patrimoine dans la société METAVISIO – THOMSON. C'est la meilleure façon de vous montrer ma détermination à livrer mes commandes, réaliser les 100 millions d'euros visés cette année, et donner ainsi sa vraie valeur en Bourse et dans les parts de marchés, récompensant ainsi le travail accompli depuis 11 ans par une équipe d'exception. ».

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ».

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu



