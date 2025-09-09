 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO signe une lettre d'intention pour l'acquisition de 100% des actions d'un distributeur français d'accessoires numériques premium
information fournie par Actusnews 09/09/2025 à 18:25

Dammarie-les-Lys, le 9 septembre 2025, à 18h20 – METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques, accessoires et software), annonce dans le cadre de son plan stratégique Horizon 2028, la signature d'une lettre d'intention (LOI) en vue de l'acquisition de 100 % des actions d'un distributeur français d'accessoires numériques premium .

Ce distributeur est un acteur reconnu de la distribution B2B d'accessoires numériques premium , réalisant un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros. L'entité collabore avec une vingtaine de marques internationales d'accessoires et dispose d'un réseau de distribution diversifié, à la fois physique et digital, très complémentaires du réseau de METAVISIO.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan Horizon 2028, qui vise à développer de nouveaux relais de croissance et à renforcer l'écosystème du Groupe METAVISIO. L'intégration au sein du périmètre du Groupe interviendra au plus tard le 30 octobre 2025.

Objectif Horizon 2028 : doubler le chiffre d'affaires du distributeur

METAVISIO entend accompagner cette cible stratégique dans sa croissance, avec pour objectif de doubler son chiffre d'affaires à l'horizon 2028.

Financement de l'opération

L'acquisition de cette structure est entièrement financée et n'entraînera aucune augmentation de l'endettement de METAVISIO.

Stéphan Français, Président-Directeur Général de METAVISIO, déclare :

« Nous avons mis plusieurs mois pour mettre en place une nouvelle stratégie Horizon 2028, afin de créer de la valeur pour nos clients et nos actionnaires. Je tiens à remercier le travail effectué par mes équipes et l'ensemble des parties prenantes afin de remettre METAVISIO aux avant-postes de l'IT en France.

Nous sommes également très heureux de ce rapprochement avec une structure agile et experte dans la distribution d'accessoires numériques premium . Cette acquisition est en ligne avec notre stratégie Horizon 2028 : renforcer nos positions, diversifier nos relais de croissance et créer de la valeur durablement. »

Prochaine communication :

• 30 septembre 2025 : Comptes semestriels 2025 audités

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93900-cp_metavisio_09092025_pm.pdf

Valeurs associées

METAVISIO
0,0082 EUR Euronext Paris -8,89%
