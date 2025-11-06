METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - NOMINATION D'UN GENERAL MANAGER POUR LA FILIALE INDIENNE

Dammarie-les-Lys, le 6 novembre 2025, à 18h00. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software , annonce la nomination de Dinesh Kapur au poste de General manager de sa filiale indienne.

Un profil d'excellence pour un marché stratégique

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans les domaines de la vente et du développement commercial, Dinesh Kapur apporte une expertise reconnue du marché indien et une connaissance approfondie des enjeux de distribution dans la région.

Au cours de son dernier poste occupé pendant plus de 7 ans chez Dell Technologies, Monsieur Kapur a dirigé avec succès l'ensemble de la stratégie channel , couvrant à la fois la gestion des clients finaux et le pilotage des réseaux de distribution indirects. Sous sa direction, les équipes ont démontré leur capacité à générer une croissance significative et à renforcer les partenariats stratégiques.

Un atout majeur pour le développement de la filiale indienne

Grâce à son expertise sectorielle et à son réseau étendu sur le marché indien, Dinesh Kapur jouera un rôle déterminant dans l'accélération de la croissance de METAVISIO en Inde. Dès sa prise de fonction, il concentrera ses efforts pour bâtir un réseau de distribution et de partenaires afin de postuler aux appels d'offres gouvernementaux. En parallèle, il se focalisera également sur la présence en e-commerce pour développer la marque sur le marché B2C.

« Nous sommes heureux d'accueillir Dinesh au sein de notre équipe. Son parcours expert, sa connaissance fine du marché indien et sa capacité avérée à piloter des organisations commerciales sont des atouts majeurs pour atteindre nos objectifs de développement en Inde, marché stratégique pour le Groupe », déclare Stephan Français, Président-Directeur-Général de METAVISIO.

Missions et priorités

Dans ses nouvelles fonctions, Dinesh Kapur sera notamment en charge de :

Piloter l'ensemble des opérations de la filiale indienne ;

Développer les ventes auprès des clients finaux et du réseau de distribution ;

Optimiser la gestion des stocks et de la supply chain locale ;

Renforcer les partenariats stratégiques sur le territoire indien ;

Accélérer la croissance et la rentabilité de la filiale.

Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de METAVISIO visant à renforcer sa présence sur les marchés à fort potentiel de croissance et à s'appuyer sur des talents reconnus pour piloter son expansion internationale.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu