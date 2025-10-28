 Aller au contenu principal
METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO MANDATE STRATEGO INTERNATIONAL EN VUE DE L'ARRIVEE D'UN ACTIONNAIRE DE REFERENCE
28/10/2025

METAVISIO

MANDATE STRATEGO INTERNATIONAL

EN VUE DE L'ARRIVEE D'UN ACTIONNAIRE DE REFERENCE

Dammarie-les-Lys, le mardi 28 octobre 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), acteur français et européen reconnu dans la conception de solutions technologiques et IT, annonce l'évolution de son cadre de financement, destinée à clarifier sa trajectoire et à favoriser un retour à un modèle de création de valeur dans le cadre du plan stratégique Horizon 2028.

À titre de rappel, la Société avait déjà annoncé la fin des financements de type OCABSA ainsi que le rachat des ORA restantes, permettant de supprimer les sources de dilution potentielle qui pesaient sur l'actionnariat.

Le nominal de l'action a été fixé à 0,01 €, ce qui interdit toute émission à un prix inférieur. Cette mesure vise à protéger la valorisation de l'action en cas d'opérations futures et afin de garantir un cadre actionnarial plus stable, en cohérence avec l'objectif de réduction importante de l'endettement inscrit dans le plan Horizon 2028.

Pour accompagner la mise en œuvre de sa stratégie et l'identification d'un futur actionnaire de référence, METAVISIO a mandaté STRATEGO INTERNATIONAL, société basée au Luxembourg, afin d'engager une démarche de recherche et de formalisation d'une prise de participation significative.

Cette opération, a pour but de soutenir le développement de la Société dans ses secteurs en expansion : défense, Intelligence Artificielle et sécurité Web3.

Stéphane Français, Président-Directeur Général, précise : « Nous nous engageons sur le temps long. En tant qu'actionnaire important moi-même, je souhaite voir METAVISIO retrouver un cercle vertueux de création de valeur. La clarification de notre cadre de financement et la mise en œuvre disciplinée du plan Horizon 2028 constituent des étapes essentielles pour permettre à notre développement de se faire dans des conditions adéquates pour nos actionnaires historiques.

L'actionnaire de référence aura les mêmes ambitions et objectifs : soutenir la présence d'une société française et européenne, en particulier sur les marchés publics face aux marques chinoises ou américaines. »

METAVISIO s'engage à ne pas procéder à un regroupement d'actions. Enfin, une prochaine résolution sera soumise aux actionnaires pour adapter les statuts, inscrivant durablement une politique financière protectrice pour les actionnaires historiques.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94840-cp_metavisio_28102025.pdf

