METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO DETAILLE LA SUPPRESSION DES DERNIERS ORA DU FONDS AMERICAN AI

Dammarie-les-Lys, le 5 septembre 2025, à 8h40. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software annonce les deux éléments clés suivants :

Le fonds American AI a accepté de vendre à METAVISIO ses derniers ORA convertibles en actions afin que la société retrouve son cours normatif, ce qui aura pour conséquence la stabilisation du nombre d'actions ;

Parallèlement, comme annoncé la semaine dernière, le Président de METAVISIO a signé le rachat des actions d'American AI en circulation, soit 120 millions d'actions, afin de garantir le contrôle des stocks et s'engage à ne vendre aucune action tant que le cours ne sera pas revenu à sa valeur normative.

RACHAT DES ORA ET SUPPRESSION

Ces opérations sont rendues possibles grâce au soutien d'investisseurs, de sociétés de gestion et de fonds d'investissements qui ont toujours soutenus le développement de l'entreprise. Cela marque une étape importante dans le renforcement financier de METAVISIO et dans la sécurisation de ses perspectives.

Conséquence principale : American AI and Hardware Investments Ltd ne détient plus d'ORA de METAVISIO et n'a donc plus la faculté d'exercer une pression baissière potentielle sur le cours de l'action de la Société.

La Société réaffirme son engagement à créer de la valeur durable pour l'ensemble de ses actionnaires.

Prochaine communication :

• 30 septembre 2025 : Comptes semestriels 2025 audités

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu