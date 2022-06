Communiqué de presse METAVISIO (THOMSON Computing)



METAVISIO (THOMSON Computing) lance une augmentation de capital d’environ 5,3 M€ à l’occasion de son transfert sur Euronext Growth en cotation continue.

Accélération du développement international après des résultats 2021 historiques.



Augmentation de capital d’un montant d’environ 5,3 M€ pouvant être portée à environ 6,1 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension

Près de 3,6 M€ d’engagements de souscription

Période de souscription du 16 juin 2022 au 28 juin 2022 pour l’Offre à Prix Ferme (à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et jusqu'au 29 juin 2022 à 12h00 pour le Placement Global

Prix d’émission de l’action : 6,30 €, soit une décote de 24,2%

Eligible aux PEA et PEA-PME, Entreprise Innovante (réduction d’impôt sur le revenu)