METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : COMMANDE POUR METAVISIO - THOMSON COMPUTING ET EVENEMENT MEDEF

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, est fière d'annoncer la participation de son dirigeant, Stephan Français, en tant qu'invité d'honneur à l'évènement "Audace d'entreprendre" organisé par le Medef, qui se tiendra le 1er octobre 2024 au Zénith de Dijon.

L'ÉVÉNEMENT "AUDACE D'ENTREPRENDRE" : UN FORUM POUR LES DIRIGEANTS ET LES INNOVATEURS

La réunion annuelle du Medef, intitulée "Audace d'entreprendre", rassemble chaque année des leaders d'opinion, des entrepreneurs et des décideurs autour de discussions portant sur l'innovation, le développement des entreprises et les enjeux économiques. Cet événement est un moment phare pour l'entrepreneuriat français, où les intervenants partagent leur vision sur les défis et les opportunités à venir pour le monde des affaires.

Stephan Français apportera son témoignage en tant que dirigeant visionnaire de METAVISIO, ayant réussi à établir la marque Thomson Computing comme un acteur du marché international des ordinateurs portables, tout en plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie.

À travers son intervention, Stephan Français reviendra sur les étapes clés de son parcours entrepreneurial, en insistant sur l'importance de l'audace et de l'innovation dans le développement de METAVISIO en France et dans le Monde, avec un accent particulier pour l'Inde.

UNE COMMANDE DE 14,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR METAVISIO POUR L'IMPLANTATION DES MAGASINS NEW SHOP A LIVRER SUR 18 MOIS

Par ailleurs, METAVISIO – Thomson Computing annonce la signature d'une commande d'une valeur de 14,5 millions de dollars avec la chaîne de distribution indienne New Shop. A partir d'octobre, et sur 18 mois, les ordinateurs portables de la gamme Thomson NEO et Zettabook répondront aux besoins technologiques des consommateurs indiens en se déployant dans 1 000 magasins.

New Shop, l'une des enseignes de distribution de proximité indienne, est présente dans 360 points de vente à travers l'Inde et 1000 points de ventes dans moins de 18 mois.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu .