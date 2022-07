METAVISIO (THOMSON Computing): CARREFOUR Espagne référence 5 nouveaux produits THOMSON Computing.

Communiqué de presse METAVISIO



CARREFOUR Espagne référence 5 nouveaux produits THOMSON Computing.



METAVISIO (THOMSON Computing), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, est fier d’annoncer le référencement de cinq de ses

produits par CARREFOUR Espagne, parmi lesquels son tout nouveau Notebook 15 Midnight Black certifié Intel® Evo™.



METAVISIO et CARREFOUR Espagne renforcent leur collaboration à travers le référencement de nouveaux produits THOMSON Computing.

Les sept produits sélectionnés par CARREFOUR Espagne sont :



• 4 modèles gaming (Nvidia GeForce RTX 3060 et Nvidia GeForce RTX 3070)

• Le nouveau modèle Notebook 15 Midnight Black certifié Intel® Evo™