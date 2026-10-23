MÉTAUX-Le nickel recule alors que les opérateurs attendent des précisions sur d'éventuelles réductions coordonnées de la production

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(Mise à jour des cours)

Le nickel a reculé vendredi, les opérateurs attendant des signaux plus clairs de la part des entreprises chinoises qui envisagent des réductions coordonnées de leur production dans leurs sites indonésiens.

Le nickel à trois mois sur le London Metal Exchange CMNI3 a reculé de 1,15 % à 15 935 dollars la tonne métrique à 07h30 GMT, effaçant une partie des gains enregistrés mercredi. Le contrat sur le nickel de novembre le plus négocié sur la Bourse des contrats à terme de Shanghai SNIcv1 a clôturé en baisse de 1,53 % à 120.300 yuans (18.030,85 dollars) la tonne.

Reuters a rapporté jeudi que les producteurs chinois implantés en Indonésie envisageaient de réduire de moitié leur production de précipité d’hydroxyde mixte, utilisé pour fabriquer des composants chimiques destinés aux batteries de véhicules électriques, et de diminuer de 20 % leur production de fonte au nickel, un composant de l’acier inoxydable.

Aucune décision définitive n’avait encore été prise, et l’ampleur ainsi que la durée de ces réductions restaient incertaines.

La société Nickel Industries NIC.AX , cotée en bourse en Australie, a déclaré que les producteurs du parc industriel de Morowali, en Indonésie, coordonneraient ces réductions, sans toutefois donner de chiffres.

Les opérateurs restaient sceptiques quant à la concrétisation éventuelle de la réduction proposée et se demandaient si celle-ci tiendrait compte des baisses déjà en cours depuis des mois dans l’ensemble du secteur.

Le courtier chinois Galaxy Futures a indiqué que les stocks élevés et la faiblesse de la demande limitaient le rebond du nickel cette semaine, les calendriers de production des batteries à base de nickel s'assouplissant et la demande d'acier inoxydable restant en deçà des prévisions saisonnières, ajoutant que le marché attendait que les réductions proposées se concrétisent.

Les stocks en entrepôt sont restés à des niveaux élevés, malgré les récentes baisses.

Les stocks de nickel du LME MNISTX-TOTAL s’élevaient à 280.674 tonnes mercredi, tandis que ceux de la SHFE NI-STX-SGH s’élevaient à 105.488 tonnes vendredi , selon les derniers rapports sur les stocks des deux bourses.

La semaine dernière, l’International Nickel Study Group a prévu un léger excédent mondial cette année, revenant ainsi sur ses prévisions antérieures qui tablaient sur un déficit.

Parmi les autres métaux du LME, le cuivre CMCU3 a gagné 0,63 %, le zinc CMZN3 a progressé de 0,57 %, le plomb CMPB3 a gagné 0,32 % et l’aluminium CMAL3 a progressé de 0,27 %. L’étain CMSN3 a grimpé de 1,00 %.

Sur la SHFE, le cuivre SCFcv1 a clôturé en baisse de 0,08 % et le zinc SZNcv1 a reculé de 0,53 %. L’aluminium SAFcv1 a progressé de 0,77 %, l’étain SSNcv1 a augmenté de 0,37 % et le plomb SPBcv1 a gagné 0,19 %.

(1 $ = 6,6719 yuans renminbi)