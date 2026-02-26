MÉTAUX-Le cuivre s'éloigne de son plus haut niveau depuis deux semaines, la hausse des stocks tempérant l'optimisme de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les prix officiels)

Le cuivre a baissé jeudi après avoir touché un plus haut de deux semaines lors de la session précédente, alors que l'augmentation des stocks et un dollar plus ferme ont tempéré l'optimisme quant à une reprise de la demande de la Chine, le plus grand consommateur de métal au monde.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,3% à 13 286 dollars la tonne métrique dans l'activité officielle à la criée.

Les gains réalisés après le Nouvel An lunaire ont permis au métal d'atteindre 13 350 dollars au cours de la session précédente, son plus haut niveau depuis le 11 février, tandis que le cuivre du Shanghai Futures Exchange SCFcv1 a atteint un niveau similaire au cours de la nuit.

"D'habitude, les négociants chinois sont lents à revenir sur le marché après le Nouvel An lunaire, mais cette année, ils sont de retour depuis le premier jour", a déclaré John Meyer, analyste chez SP Angel, ajoutant que les achats chinois pourraient viser à constituer des stocks stratégiques de cuivre ou une nouvelle directive pour construire des centres de données.

La réunion parlementaire annuelle de la Chine, qui devrait publier un plan quinquennal pour 2026-30, commence à Pékin au début du mois de mars.

Le Yangshan premium SMM-CUYP-CN , un indicateur de l'appétit de la Chine pour les importations de cuivre, est à 50 dollars la tonne, contre 33 dollars avant les vacances.

L 'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a augmenté, rendant les métaux libellés en dollars plus chers pour les investisseurs utilisant d'autres devises.

Les stocks élevés ont également pesé sur les prix. Les stocks de cuivre du LME MCUSTX-TOTAL ont augmenté pour atteindre 253 600 tonnes après un nouvel afflux de 4 000 tonnes aux États-Unis et en Corée du Sud. Le total est le plus élevé depuis mars 2025 et vient après l'évaporation de la prime du Comex qui avait amené le cuivre aux États-Unis.

"Je pense que de nombreuses quantités de cuivre hors marché ont été placées dans des entrepôts pour des raisons de visibilité et peut-être pour profiter de prix plus élevés", a déclaré M. Meyer.

L'ensemble des métaux de base était dans le rouge. L'aluminium CMAL3 a chuté de 0,8% à 3 146 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a plongé de 0,6% à 3 368 dollars, le plomb CMPB3 a perdu 0,2% à 1 987 dollars, le nickel CMNI3 a glissé de 2,1% à 17 700 dollars la tonne et l'étain CMSN3 a perdu 0,5% à 53 450 dollars.