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MÉTAUX-Le cuivre reste stable, la prudence de la Chine l'emportant sur la constitution de stocks aux États-Unis et la révision à la hausse de Goldman Sachs
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 06:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cuivre est resté stable mardi, les achats prudents en Chine à des prix élevés ayant contrebalancé la révision à la hausse des prévisions de prix de Goldman Sachs et l'augmentation des stocks américains dans la perspective d'éventuels droits de douane sur les importations.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 est resté stable à 14.339,50 dollars la tonne métrique, tandis que le contrat sur le cuivre de novembre le plus négocié sur la Bourse à terme de Shanghai SCFcv1 a reculé de 0,53% à 109.270 yuans (16.360 dollars) la tonne, à 03h30 GMT.

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix du cuivre pour fin 2026 à 14.700 dollars la tonne et sa moyenne pour 2027 à 15.400 dollars, invoquant un affaiblissement de l’offre minière et un resserrement des marchés en dehors des États-Unis. La banque prévoit des déficits hors États-Unis de 950.000 tonnes en 2026 et de 220.000 tonnes en 2027.

Les stocks de cuivre du Comex ont atteint lundi 791.679 tonnes courtes, soit environ 718.200 tonnes, dans un contexte de constitution de stocks en prévision d’éventuels droits de douane américains à l’importation.

Le LME a agréé Owensboro, dans le Kentucky, comme nouveau point de livraison aux États-Unis.

Les stocks de cuivre du LME MCUSTX-TOTAL ont augmenté de 2,99% pour atteindre 232.175 tonnes le 16 octobre, selon le dernier rapport de la bourse sur ses stocks.

Le cuivre a également remporté 50% des voix lors d’un sondage organisé lors d’un séminaire de la LME sur le métal présentant le plus fort potentiel de hausse des prix, dans un contexte d’anticipations liées à la demande en matière d’intelligence artificielle.

En Chine, la prime à l’importation de Yangshan

SMM-CUYP-CN , indicateur de l’appétit des consommateurs chinois pour les matériaux importés, s’établissait lundi à 137 dollars la tonne, tandis que les primes au comptant nationales

SMM-CU-PND ont reculé de 115 yuans pour s’établir à 710 yuans la tonne.

Le courtier chinois Everbright Futures a déclaré que la prudence des acheteurs face aux prix élevés et l’incertitude liée aux droits de douane américains pourraient maintenir le cours du cuivre dans une fourchette étroite.

BHP BHP.AX a annoncé une baisse de 19% de sa production trimestrielle de cuivre, à 400.700 tonnes, suite à des perturbations au Chili et en Australie, mais a maintenu ses prévisions annuelles.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a reculé de 0,25%, le zinc CMZN3 a progressé de 0,20%, le plomb CMPB3 a gagné 0,08%, le nickel CMNI3 a progressé de 0,07% et l'étain

CMSN3 a reculé de 0,18%.

Sur la SHFE, l'aluminium SAFcv1 a perdu 0,24%, le zinc

SZNcv1 a progressé de 0,02%, le plomb SPBcv1 a gagné 0,49%, le nickel SNIcv1 a grimpé de 0,64% et l'étain SSNcv1 a avancé de 0,68%.

(1 $ = 6,6789 yuans renminbi chinois)

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37,120 EUR Tradegate 0,00%
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