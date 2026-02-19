MÉTAUX-Le cuivre recule en raison de la faiblesse de la demande et de l'importance des stocks

(Ajoute la date de Londres, le commentaire de l'analyste; met à jour les prix)

Le cuivre a baissé jeudi, abandonnant quelques gains de la séance précédente, l'augmentation des stocks et la demande modérée en raison des vacances en Chine, le principal consommateur de métaux, ont pesé sur les prix.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a légèrement baissé de 0,7% à 12 816 dollars la tonne métrique à 10 h 10 GMT, après un bond de 2,3% mercredi. Le Shanghai Futures Exchange est fermé jusqu'au 23 février pour le Nouvel An lunaire, les traders chinois étant largement absents du marché.

"Il est vraiment difficile de lire trop dans l'action des prix cette semaine", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank. "Nous devons attendre le retour de la Chine et voir ce qui se passera alors, à la fois sur la demande spéculative et physique au cours des semaines suivantes."

Le dollar a reculé mais s'est maintenu au-dessus de ses plus bas niveaux récents après que les minutes de la Réserve fédérale américaine aient montré que les décideurs ne semblaient pas pressés de réduire les taux d'intérêt et que plusieurs d'entre eux étaient ouverts à des hausses si l'inflation s'avérait persistante.

L'affaiblissement du dollar américain rend les métaux vendus au prix du billet vert plus abordables pour les détenteurs d'autres devises.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts agréés par le LME

MCUSTX-TOTAL ont augmenté de 925 tonnes supplémentaires pour atteindre 225 575 tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis mars 2025.

Alors que les stocks élevés pèsent sur les prix, le cuivre est soutenu par des facteurs techniques, a expliqué M. Hansen. "Depuis août dernier, à chaque fois que nous avons baissé, la moyenne mobile de 50 jours a apporté un soutien", a-t-il déclaré, ajoutant que le niveau de soutien se situait actuellement à 12 670 dollars.

Dans les autres métaux, le zinc CMZN3 a baissé de 0,3% à 3 342,50 dollars la tonne et l'aluminium CMAL3 a perdu 0,7% à 3 067 dollars, après avoir interrompu une série de quatre jours de baisse mercredi. Le plomb CMPB3 a légèrement augmenté de 0,1 % à 1 965 $, le nickel CMNI3 a légèrement augmenté de 0,6 % à 17 375 $ et l'étain CMSN3 a augmenté de 0,5 % à 46 120 $.