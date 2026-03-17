MÉTAUX-Le cuivre recule alors que le conflit iranien et la hausse des stocks attisent les craintes concernant la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les prix officiels et ajout des commentaires des courtiers)

Le cuivre a baissé mardi alors que l'Iran a lancé de nouvelles attaques contre les alliés des Etats-Unis dans le Golfe et que les stocks de la Bourse des métaux de Londres ont atteint leur plus haut niveau depuis 6 ans et demi, tandis que l'aluminium a été soutenu par les inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient. Le cuivre à trois mois du LME CMCU3 était en baisse de 0,5 % à 12 790 dollars la tonne métrique dans les activités officielles à la criée, après avoir gagné 0,6 % au cours de la session précédente, qui a été interrompue par un arrêt technique de près de trois heures . La guerre dans le Golfe n'a montré aucun signe de fin, Israël ayant déclaré avoir tué le chef de la sécurité iranienne lors de frappes aériennes la nuit dernière et Téhéran ayant poursuivi ses attaques contre ses voisins qui ont fait grimper les prix de l'énergie, alimentant les craintes d'inflation et de croissance .

"Les prix du cuivre sont confrontés à un risque de baisse dans un scénario de conflit prolongé, car la demande pourrait s'affaiblir alors que l'offre resterait largement inchangée", a déclaré Jefferies dans une note.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts du LME MCU-STOCKS ont augmenté à 330 375 tonnes, le plus élevé depuis fin août 2019, suite à 13 500 tonnes d'entrées à Kaohsiung et 4 900 tonnes supplémentaires à Baltimore. Le contrat de cuivre au comptant du LME affichait une forte décote de 110,50 dollars la tonne par rapport au contrat à terme à trois mois CMCU0-3 , ce qui indique qu'il n'y a pas de pénurie de métal.

"Je conclurais essentiellement que le cuivre se porte extrêmement bien compte tenu du contango que nous avons sur le marché londonien... du niveau élevé des stocks", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

"Nous avons besoin de voir certains de ces stocks diminuer. Comme nous avons un conflit prolongé, cela pourrait avoir un impact sur la demande", a-t-il ajouté. L'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,5% à 3.412 dollars la tonne alors que la Guinée, principal producteur de bauxite, envisage d'introduire des quotas d'exportation pour les entreprises minières dès ce mois-ci, tandis que le conflit au Moyen-Orient continue de préoccuper les négociants quant à l'offre de métal. Le zinc CMZN3 a chuté de 1,3% à 3 226,50 dollars, 21 625 tonnes de livraisons à Singapour ayant porté les stocks de zinc du LME MZN-STOCKS à leur plus haut niveau depuis juillet.

Le plomb CMPB3 a augmenté de 1,2% à 1 928 dollars, le nickel CMNI3 a perdu 0,5% à 17 380 dollars et l'étain CMSN3 a glissé de 2,8% à 46 940 dollars.