MÉTAUX-Le cuivre recule alors que la guerre en Iran et la hausse des stocks attisent les craintes concernant la demande

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(Ajout de commentaires d'analystes, mise à jour des prix)

Le cuivre a baissé mardi alors que l'Iran a lancé de nouvelles attaques contre les alliés des Etats-Unis dans le Golfe et que les stocks du London Metal Exchange ont atteint leur plus haut niveau depuis 6 ans et demi, tandis que l'aluminium a été soutenu par des inquiétudes sur l'approvisionnement au Moyen-Orient. Le cuivre à trois mois du LME CMCU3 était en baisse de 0,8% à 12 748,50 dollars la tonne métrique à 1015 GMT, après avoir gagné 0,6% lors de la session précédente, qui a été interrompue par un arrêt technique de près de trois heures . La guerre dans le Golfe n'a pas montré de signe de fin, Israël a déclaré avoir tué le chef de la sécurité iranienne dans des frappes aériennes cette nuit et Téhéran a poursuivi ses attaques contre ses voisins qui ont fait grimper les prix de l'énergie, alimentant les craintes d'inflation et de croissance .

Les stocks de cuivre dans les entrepôts du LME MCU-STOCKS ont augmenté à 330 375 tonnes, le plus élevé depuis fin août 2019, à la suite de 13 500 tonnes d'entrées à Kaohsiung et de 4 900 tonnes supplémentaires à Baltimore.

Le contrat de cuivre au comptant du LME affichait une forte décote de 102 dollars la tonne par rapport au contrat à terme à trois mois CMCU0-3 , ce qui indique qu'il n'y a pas de pénurie de métal.

"Je conclurais essentiellement que le cuivre se porte extrêmement bien compte tenu du contango que nous avons sur le marché londonien... du niveau élevé des stocks", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

"Nous avons besoin de voir certains de ces stocks diminuer. Le conflit se prolongeant, cela pourrait avoir un impact sur la demande", a-t-il ajouté.

Le dollar =USD s'est renforcé, rendant les matières premières libellées en billets verts plus chères pour les traders utilisant d'autres devises. La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux inchangés mercredi. L'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,9% à 3 423,50 dollars la tonne, la Guinée, principal producteur de bauxite, envisageant d'introduire des quotas d'exportation pour les entreprises minières dès ce mois-ci, tandis que le conflit au Moyen-Orient continue de préoccuper les négociants quant à l'offre de métal.

Le zinc CMZN3 a chuté de 1,6% à 3 216 dollars, 21 625 tonnes de livraisons à Singapour ayant porté les stocks de zinc du LME MZN-STOCKS à leur plus haut niveau depuis juillet.

Le plomb CMPB3 a augmenté de 1,1% à 1 925 dollars, le nickel CMNI3 a perdu 0,4% à 17 390 dollars et l'étain CMSN3 a glissé de 3,5% à 46 560 dollars.