MÉTAUX-Le cuivre rebondit alors que les stocks et les marchés boursiers se stabilisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours à 16h15 GMT)

par Eric Onstad

Les cours du cuivre ont rebondi vendredi après une forte baisse lors de la séance précédente, grâce à la stabilisation des marchés boursiers et au ralentissement de la constitution des stocks.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a gagné 1,8 % à 14.334 dollars la tonne métrique à 16h15 GMT, après avoir chuté de 1,9 % pour atteindre son plus bas niveau en cinq semaines lors de la séance précédente.

Les marchés des métaux ont été soutenus par l'apaisement de la chute des valeurs technologiques mondiales, après que les inquiétudes liées aux besoins de financement colossaux de l'intelligence artificielle eurent malmené Wall Street.

MKTS/GLOB

“Aujourd’hui, les contrats à terme sur le Nasdaq rebondissent après la vague de ventes d’hier, et c’est probablement la raison pour laquelle certains investisseurs dans les métaux reviennent sur le marché”, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank à Copenhague.

Les investisseurs restaient toutefois nerveux et le risque de nouvelles baisses du cuivre subsistait, en particulier si les cours venaient à passer sous le plus bas de septembre, à 13.925 dollars, a-t-il ajouté.

Les inquiétudes concernant les stocks excédentaires se sont apaisées après la publication vendredi de données quotidiennes indiquant que les stocks de cuivre du LME avaient augmenté de 800 tonnes métriques, après avoir bondi d’un cinquième au cours de la semaine écoulée pour atteindre 273.750 tonnes.

MCUSTX-TOTAL

En Chine, les stocks dans les entrepôts enregistrés auprès de la Bourse des contrats à terme de Shanghai ont chuté de 26,5 %, selon les données hebdomadaires publiées vendredi.

Les investisseurs restaient préoccupés par l’excédent de stocks aux États-Unis , qui a attiré d’énormes flux de cuivre en raison des spéculations sur l’imposition de droits de douane par le gouvernement, a déclaré Hansen.

“Cette énorme quantité de cuivre aux États-Unis pèse clairement sur les prix, compte tenu du risque de réexportation de ce cuivre vers le reste du marché”, a déclaré Hansen.

Le nickel CMNI3 a enregistré la plus mauvaise performance sur le LME, reculant de 1,6 % à 15.865 dollars la tonne, alors que les opérateurs attendaient des signaux plus clairs de la part des entreprises chinoises envisageant des réductions coordonnées de production sur leurs sites indonésiens.

Le Groupe d'étude international sur le nickel a prévu la semaine dernière un léger excédent mondial cette année, revenant ainsi sur ses prévisions antérieures qui tablaient sur un déficit.

Parmi les autres métaux, l'aluminium au LME CMAL3 a progressé de 1,2 % à 3.044 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a augmenté de 2,2 % à 3.752 dollars, le plomb CMPB3 a gagné 0,6 % à 1.909 dollars et l'étain CMSN3 a grimpé de 1,2 % à 50.700 dollars.