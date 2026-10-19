MÉTAUX-Le cuivre progresse face aux signes d'une grave pénurie de concentrés

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Le cours du cuivre a légèrement progressé lundi, face aux signes d'une grave pénurie de concentré de cuivre, tandis que la fin d'une grève dans une grande mine chilienne a apaisé quelque peu les craintes immédiates concernant l'offre.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a progressé de 0,31 % à 14 452,50 dollars la tonne métrique à 03h30 GMT, tandis que le contrat sur le cuivre de novembre le plus négocié sur la Bourse des contrats à terme de Shanghai

SCFcv1 a gagné 0,41 % à 109 900 yuans (16 447 dollars) la tonne.

La société minière chilienne Antofagasta ANTO.L a récemment vendu du concentré de cuivre provenant de sa mine de Centinela à un tarif de traitement de -310 dollars la tonne, tandis qu’un autre appel d’offres portant sur des matériaux provenant de Los Pelambres a donné lieu à des tarifs avoisinant les -330 dollars, a rapporté Reuters vendredi.

Ces frais fortement négatifs signifient que les fonderies paient les sociétés minières pour traiter leur concentré, ce qui met en évidence une pénurie aiguë de matière première à l’approche des négociations annuelles sur les contrats d’approvisionnement pour 2027.

Ces pénuries ont été exacerbées par des perturbations dans les principales mines de cuivre et par l’expansion rapide des capacités de fusion en Chine, qui ont augmenté de plus de 70 % au cours de la dernière décennie pour atteindre, selon les estimations, 13 à 14 millions de tonnes cette année.

Par ailleurs, les salariés de la mine Centinela d’Antofagasta ont ratifié une nouvelle convention collective, mettant fin à une grève qui avait débuté le 7 octobre. L’entreprise a indiqué que la production était restée normale pendant l’arrêt de travail.

En Chine, premier consommateur mondial, l’économie a progressé de 4,5 % en glissement annuel au troisième trimestre, dépassant les 4,4 % prévus par un sondage Reuters, grâce à la vigueur des exportations et de l’activité industrielle, qui ont compensé la faiblesse de la demande intérieure. Mais les investissements en immobilisations ont reculé de 7,2 % au cours des neuf premiers mois, tandis que les investissements immobiliers ont chuté de 20,6 %.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts surveillés par la SHFE CU-SGH-STX ont toutefois augmenté de 25,9 % par rapport à la semaine précédente, pour atteindre 73 962 tonnes vendredi.

Parmi les autres métaux du LME, l’aluminium CMAL3 est resté inchangé, le zinc CMZN3 a progressé de 0,08 %, le plomb

CMPB3 a reculé de 0,21 %, le nickel CMNI3 a gagné 0,40 % et l’étain CMSN3 a progressé de 0,44 %.

Sur la SHFE, l’aluminium SAFcv1 a progressé de 0,71 %, le zinc SZNcv1 a gagné 0,59 %, le plomb SPBcv1 a reculé de 0,40 %, le nickel SNIcv1 a grimpé de 1,12 % et l’étain SSNcv1 a progressé de 0,64 %.

(1 $ = 6,6818 yuans renminbi chinois)