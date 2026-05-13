MÉTAUX-Le cuivre progresse alors que les investisseurs se positionnent à l'achat en raison des inquiétudes liées à l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à la clôture des marchés asiatiques)

Le cuivre a atteint mercredi son plus haut niveau depuis trois mois, les investisseurs continuant d'acheter en raison des inquiétudes concernant l'offre future, alors que les incertitudes au Moyen-Orientmaintenaient les prix du pétrole à un niveau élevé et que l'inflation américaine, supérieure aux prévisions, réduisait les espoirs d'un assouplissement monétaire à court terme.

L'aluminium CMCU3 de référence du cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,83% pour s'établir à 14.137,50 dollars la tonne métrique à07h00 GMT, après avoir atteint 14.196,50 dollars, son plus haut niveau en plus de trois mois.

L' SCFcv1 du contrat de cuivre le plus actif sur la Bourse des contrats à terme de Shanghai a clôturé la séanceen hausse de 1,67% à 108.510 yuans (15.980,15 $) la tonne, après avoir également atteint un plus haut de plus de trois mois à 108.900 yuans.

Freeport-McMoRan a maintenu son calendrier prévoyant une reprise complète de son exploitation minière de Grasberg en Indonésie d'ici fin 2027, tandis que les traders surveillaient les risques pesant sur le secteur minier au Pérou en raison des problèmes de carburant, après que la société publique Petroperu eut sollicité 2 milliards de dollars de prêts garantis par l'État.

Le cuivre est sorti d'une fourchette de transactions prolongée et a grimpé au-dessus de 13.500 dollars la tonne sans rencontrer de résistance notable à la hausse, ont déclaré les analystes du courtier chinois Galaxy Futures, ajoutant que les achats sur l'élan et un sentiment plus optimiste ont rapidement fait grimper les prix.

Le métal rouge, souvent surnommé “Dr. Copper” en raison de son rôle de baromètre de la macroéconomie, s'apprête à enregistrer sa huitième journée consécutive de hausse malgré des facteurs macroéconomiques défavorables.

Les prix du pétrole ont reculé mercredi mais sont restés élevés, l' LCOc1 du Brent s'établissant au-dessus de 106 dollars le baril, alors que les investisseurs observaient un cessez-le-feu fragile dans la guerre en Iran et attendaient la rencontre du président américain Donald Trump avec le président chinois Xi Jinping.

La hausse des prix de l'énergie se répercute sur l'inflation. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 3,8% au cours des 12 mois précédant avril, soit la plus forte hausse depuis mai 2023, tandis que les marchés ont largement écarté toute possibilité de baisse des taux de la Réserve fédérale cette année.

Des perspectives de taux plus élevés pendant plus longtemps pèsent généralement sur les métaux libellés en dollars en renforçant la devise américaine =USD et en augmentant les coûts de financement.

Parmi les autres métaux cotés au LME, l'aluminium CMAL3 a gagné 1,07%, le zinc CMZN3 a progressé de 0,45%, le plomb

CMPB3 a augmenté de 0,55%, le nickel CMNI3 a progressé de 1,04% et l'étain CMSN3 a gagné 1,46%.

Ailleurs sur la SHFE, l'aluminium SAFcv1 a progresséde 0,97%, le zinc SZNcv1 a grimpé de 1,78%, le plomb SPBcv1 alégèrement augmenté de0,15%, le nickel SNIcv1 a gagné 0,17%et l'étain SSNcv1 a progressé de 0,99%.

(1 $ = 6,7903 yuans renminbi)