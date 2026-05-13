 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MÉTAUX-Le cuivre progresse alors que les investisseurs se positionnent à l'achat en raison des inquiétudes liées à l'offre
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 09:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à la clôture des marchés asiatiques)

Le cuivre a atteint mercredi son plus haut niveau depuis trois mois, les investisseurs continuant d'acheter en raison des inquiétudes concernant l'offre future, alors que les incertitudes au Moyen-Orientmaintenaient les prix du pétrole à un niveau élevé et que l'inflation américaine, supérieure aux prévisions, réduisait les espoirs d'un assouplissement monétaire à court terme.

L'aluminium CMCU3 de référence du cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,83% pour s'établir à 14.137,50 dollars la tonne métrique à07h00 GMT, après avoir atteint 14.196,50 dollars, son plus haut niveau en plus de trois mois.

L' SCFcv1 du contrat de cuivre le plus actif sur la Bourse des contrats à terme de Shanghai a clôturé la séanceen hausse de 1,67% à 108.510 yuans (15.980,15 $) la tonne, après avoir également atteint un plus haut de plus de trois mois à 108.900 yuans.

Freeport-McMoRan a maintenu son calendrier prévoyant une reprise complète de son exploitation minière de Grasberg en Indonésie d'ici fin 2027, tandis que les traders surveillaient les risques pesant sur le secteur minier au Pérou en raison des problèmes de carburant, après que la société publique Petroperu eut sollicité 2 milliards de dollars de prêts garantis par l'État.

Le cuivre est sorti d'une fourchette de transactions prolongée et a grimpé au-dessus de 13.500 dollars la tonne sans rencontrer de résistance notable à la hausse, ont déclaré les analystes du courtier chinois Galaxy Futures, ajoutant que les achats sur l'élan et un sentiment plus optimiste ont rapidement fait grimper les prix.

Le métal rouge, souvent surnommé “Dr. Copper” en raison de son rôle de baromètre de la macroéconomie, s'apprête à enregistrer sa huitième journée consécutive de hausse malgré des facteurs macroéconomiques défavorables.

Les prix du pétrole ont reculé mercredi mais sont restés élevés, l' LCOc1 du Brent s'établissant au-dessus de 106 dollars le baril, alors que les investisseurs observaient un cessez-le-feu fragile dans la guerre en Iran et attendaient la rencontre du président américain Donald Trump avec le président chinois Xi Jinping.

La hausse des prix de l'énergie se répercute sur l'inflation. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 3,8% au cours des 12 mois précédant avril, soit la plus forte hausse depuis mai 2023, tandis que les marchés ont largement écarté toute possibilité de baisse des taux de la Réserve fédérale cette année.

Des perspectives de taux plus élevés pendant plus longtemps pèsent généralement sur les métaux libellés en dollars en renforçant la devise américaine =USD et en augmentant les coûts de financement.

Parmi les autres métaux cotés au LME, l'aluminium CMAL3 a gagné 1,07%, le zinc CMZN3 a progressé de 0,45%, le plomb

CMPB3 a augmenté de 0,55%, le nickel CMNI3 a progressé de 1,04% et l'étain CMSN3 a gagné 1,46%.

Ailleurs sur la SHFE, l'aluminium SAFcv1 a progresséde 0,97%, le zinc SZNcv1 a grimpé de 1,78%, le plomb SPBcv1 alégèrement augmenté de0,15%, le nickel SNIcv1 a gagné 0,17%et l'étain SSNcv1 a progressé de 0,99%.

(1 $ = 6,7903 yuans renminbi)

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
13 872,00 USD LME +1,46%
FREEPORT MCMORAN
66,035 USD NYSE +2,57%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
107,49 USD Ice Europ -0,19%
Pétrole WTI
101,68 USD Ice Europ -0,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le roi Charles III et la reine Camilla sont assis dans la salle de la Chambre des lords, au Parlement, à Londres, le 7 novembre 2023 ( POOL / Kirsty Wigglesworth )
    Un discours du trône en pleine tempête politique au Royaume-Uni
    information fournie par AFP 13.05.2026 11:07 

    En pleine tempête, le gouvernement du Premier ministre britannique Keir Starmer s'apprête à dévoiler ses priorités législatives mercredi lors du traditionnel discours du trône, prononcé par le roi Charles III à Westminster lors d'une fastueuse cérémonie. Rituel ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris prudente face aux incertitudes
    information fournie par AFP 13.05.2026 11:01 

    La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre mercredi matin, temporisant après quatre jours de baisse ayant ramené l'indice du CAC 40 sous le seuil des 8.000 points. Les investisseurs restent tiraillés entre les résultats du jour et les perspectives moroses. ... Lire la suite

  • Nissan espère dégager un modeste bénéfice net sur l'exercice 2026-2027 entamé début avril ( AFP / Philip FONG )
    Nissan: nouvelle perte annuelle colossale, retour dans le vert attendu l'an prochain
    information fournie par AFP 13.05.2026 10:47 

    Nissan a enregistré une perte de 2,88 milliards d'euros sur son exercice 2025-2026, mais alors qu'il poursuit ses douloureux efforts de restructuration, il s'attend à redevenir modestement bénéficiaire sur l'exercice en cours. Sur l'exercice achevé fin mars, le ... Lire la suite

  • Un magasin Minelli à Caen, en janvier 2020 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Le chausseur Minelli annonce fermer "définitivement" le 30 mai
    information fournie par AFP 13.05.2026 10:44 

    Le chausseur Minelli, qui emploie 86 personnes et a été placé en redressement judiciaire en mars, pour la deuxième fois en trois ans, a annoncé mercredi sa fermeture définitive après le 30 mai, date jusqu'à laquelle ses boutiques resteront ouvertes. "C'est avec ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 971,18 -0,11%
NOVACYT
0,7 -12,17%
SOITEC
154,75 +6,95%
Pétrole Brent
107,31 -0,35%
VALNEVA
2,572 +1,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank