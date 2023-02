Métaux : le cuivre monte en puissance

Plus de la moitié de la production mondiale de cuivre raffiné est aujourd'hui consommée par l'industrie chinoise. (© Vismedia)

Même si des doutes subsistent sur la demande à court terme, la transition énergétique constitue un important facteur de soutien.

L’économie chinoise tiendra-t-elle ses promesses cette année ? Tandis que les États-Unis et l’Europe restent exposés à la récession, la croissance du géant asiatique devrait être relancée au cours du premier semestre, grâce à la fin des restrictions sanitaires et la reprise de la consommation.

Une perspective qui profiterait aux matières premières, en particulier les métaux industriels, dont le rôle se trouve encore accru par la mise en œuvre d’une «croissance verte».

Avec l’abandon progressif des énergies fossiles, le développement de nouvelles infrastructures électriques passe notamment par la fabrication de câbles et de batteries. Et celle-ci nécessite de grandes quantités de métaux de base, au premier rang desquels figure le cuivre. Un véhicule électrique peut en contenir quatre fois plus qu'un moteur à combustion interne.

De même, l’installation d’une station de recharge rapide de 200 kilowatts nécessite environ huit kilos de métal rouge. La demande provient aussi des équipements d’autres énergies renouvelables, comme les éoliennes et les panneaux solaires.

Les véhicules électriques chinois en plein essor

Aujourd’hui, plus de la moitié du cuivre raffiné dans le monde est absorbée par la Chine, dont la demande a été multipliée par huit au cours des quatre dernières décennies, souligne le gestionnaire de fonds américain Wisdomtree, spécialiste des matières