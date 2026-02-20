MÉTAUX-Le cuivre londonien en passe de subir une perte hebdomadaire en raison de l'augmentation des stocks et du raffermissement du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix, ajout de commentaires, remaniement pour la fin de la session en Asie)

Le cuivre londonien était en passe d'enregistrer sa troisième perte hebdomadaire consécutive, même s'il a progressé vendredi, alors que les stocks mondiaux ont augmenté en raison de la faible demande de la Chine et d'un dollar plus ferme.

Le cuivre de référence du London Metal Exchange CMCU3 était en hausse de 0,3 % à 12 842,50 $ la tonne métrique à 0351 GMT, mais se dirigeait vers une perte hebdomadaire de 0,3 %.

Le Shanghai Futures Exchange, fermé pour les vacances du Nouvel An lunaire, rouvrira le 24 février.

"Le cuivre et le reste du complexe des métaux de base du LME font preuve d'un peu de courage aujourd'hui, regagnant un peu de terrain malgré un dollar plus ferme. Il y a un élément de couverture des positions courtes qui aide les prix à augmenter", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade, faisant référence aux vendeurs qui se transforment en acheteurs du métal rouge.

Le dollar était prêt vendredi à réaliser sa plus forte performance hebdomadaire depuis octobre, après une série de données économiques meilleures que prévu et des perspectives plus restrictives de la Réserve Fédérale. USD/

Un dollar plus fort rend généralement les métaux plus chers pour ceux qui les échangent avec d'autres devises.

Pendant ce temps, les stocks de cuivre dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 925 tonnes pour atteindre 225 575 tonnes jeudi MCUSTX-TOTAL , le plus élevé depuis mars 2025.

Le groupe CME CME.O a reçu une demande d'inscription d'un entrepôt de cuivre dans la banlieue de Chicago, indique un avis de l'opérateur américain d'échanges de matières premières, alors que la perspective de droits de douane a conduit les opérateurs à stocker.

"Nous voyons un soutien clé sur le cuivre à 3 mois à deux niveaux - 12 528 $/tonne et 12 414 $/tonne - ce dernier étant le niveau le plus critique qui doit tenir", a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex, dans une note.

Ailleurs, les prix du zinc ont augmenté de 0,4% à 3 351,50 dollars CMZN3 , et le nickel CMNI3 est resté stable à 17 285 dollars la tonne.

"Les interruptions dans les mines au Chili et au Pérou, et les signes croissants que les nouveaux projets ne seront pas mis en service assez rapidement pour répondre à la demande, soutiennent les métaux de base", a déclaré M. Waterer, ajoutant que les faibles stocks, les fermetures de mines et les retards ont soutenu les prix du nickel et du zinc.

L'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,5 % à 3 082,50 $, tandis que le plomb CMPB3 a perdu 0,2 % à 1 950,50 $.