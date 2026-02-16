 Aller au contenu principal
MÉTAUX-Le cuivre et l'aluminium au LME reculent dans un contexte de faibles échanges pendant les vacances en Chine
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 06:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cuivre londonien s'est affaibli lundi, tandis que l'aluminium a prolongé ses pertes pour une troisième séance consécutive, l'étroitesse des échanges, la Chine étant absente pour cause de vacances, ayant pesé sur les prix.

Le Shanghai Futures Exchange est fermé pour les vacances du Nouvel An lunaire qui ont commencé le 15 février et les échanges reprendront le 24 février.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 , a baissé de 0,5% à 12 810,0 dollars la tonne à 0449 GMT, après avoir chuté à un plus bas d'une semaine vendredi.

Le cuivre du LME pourrait retester un support à 12 578 dollars la tonne métrique cette semaine, une rupture en dessous de ce support pourrait déclencher une chute dans la fourchette 11 545-12 116 dollars, a déclaré l'analyste technique de Reuters Wang Tao lundi. TECH/C

Les stocks de cuivre sur les trois plus grandes bourses de métaux du monde ont dépassé 1 million de tonnes métriques pour la première fois en plus de deux décennies, alors qu'une augmentation des stocks due à une faible demande en Chine s'ajoute aux stocks récemment constitués aux États-Unis.

Les stocks de cuivre du LME ont augmenté de 7 225 tonnes métriques vendredi. LME-STOCKS

L'activité des usines chinoises a chuté en janvier, la faiblesse de la demande intérieure ayant entraîné une baisse de la production au début de la nouvelle année, selon une enquête officielle du 31 janvier.

Dans les autres métaux, l'aluminium CMAL3 a baissé de 0,4% à 3 065,0 $, après avoir chuté à un plus bas d'une semaine vendredi après un rapport que le président américain Donald Trump envisage de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium.

L'aluminium LME pourrait retester un support à 3 000 dollars la tonne métrique cette semaine, une cassure en dessous pourrait ouvrir la voie vers 2 916 dollars, a ajouté Tao .

Le nickel au LME CMNI3 a perdu 0,5% à 16 905 dollars la tonne, son niveau le plus bas depuis plus d'une semaine. Les stocks de nickel sur la bourse ont également augmenté de 702 tonnes.

Le zinc CMZN3 a baissé de 0,5% et le plomb CMPB3 a chuté de 0,10%.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

