MÉTAUX-Le cuivre en passe de réaliser un gain hebdomadaire grâce à l'optimisme de la demande et de la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix à la clôture des marchés asiatiques)

Le cuivre devrait enregistrer un gain hebdomadaire vendredi, la première semaine de transactions après la pause de neuf jours du Nouvel An lunaire en Chine, soutenu par la demande et l'optimisme de la croissance.

Le contrat de cuivre le plus actif sur le Shanghai Futures Exchange SCFcv1 a augmenté de 1,19% pour clôturer la journée à 103 920 yuans ( $15159,30) la tonne métrique, terminant la semaine avec une hausse de 3,53%.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a augmenté de 1,20% à 13 464,50 dollars la tonne à 8h00 GMT, pour terminer la semaine en hausse de près de 4%.

Le métal rouge a connu une semainehaussière , l'optimisme quant à la demande et la croissance ayant dominé l'humeur, suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis contre les tarifs douaniers réciproques du président Donald Trump et à la réouverture du marché chinois. Toutefois, l'augmentation des niveaux de stocks est restée un frein.

La demande devrait reprendre sur le marché chinois, alors que la prime Yangshan SMM-CUYP-CN , une jauge de l'appétit de la Chine pour le cuivre importé, a bondi au-dessus de 50 dollars la tonne après la pause du Nouvel An lunaire, contre 33 dollars avant les vacances.

La décision contre les tarifs douaniers mondiaux de Trump a également réduit les risques immédiats pour les flux commerciaux mondiaux et la demande industrielle.

L'augmentation des stocks de cuivre au niveau mondial est restée un point de pression. Les stocks dans les entrepôts du LME MCUSTX-TOTAL ont augmenté pour atteindre 253 600 tonnes, soit une hausse de près de 80% par rapport au 12 janvier, date à laquelle le niveau des stocks a commencé à augmenter.

Pendant ce temps, les stocks de cuivre du SHFE CU-STX-SGH ont fait un bond spectaculaire après la pause, augmentant de 43,7 %, soit 119 054 tonnes, pour atteindre 391 529 tonnes vendredi par rapport au 13 février, selon le dernier rapport hebdomadaire sur les stocks de la bourse.

Ailleurs parmi les métaux de base, l'étain a fait un retour en force après la pause du Nouvel An lunaire sur les préoccupations de l'offre provoquées par le projet de l'Indonésie d'interdire l'exportation de plusieurs matières premières, y compris l'étain.

L'étain le plus actif de Shanghai SSNcv1 a clôturé la journée avec une hausse de 8,12 % à 451 540 yuans la tonne,terminant la semaine avec une hausse de 23,57 %.

L'étain de référence à trois mois CMSN3 , tout en augmentant de 4,90 % à 57 100 $ la tonne, est prêt à augmenter de près de 23 % cette semaine.

Parmi les autres métaux du SHFE, l'aluminium SAFcv1 a baissé de 0,10%, le zinc SZNcv1 a augmenté de 0,52%, le plomb

SPBcv1 a augmenté de 0,51%, et le nickel SNIcv1 a augmenté de 0,50%.

Ailleurs sur le LME, l'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,19%, le zinc CMZN3 de 0,24%, le plomb CMPB3 de 0,25% et le nickel CMNI3 de 1,45%.

(1 $ = 6,8552 yuans chinois renminbi)