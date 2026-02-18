MÉTAUX-Le cuivre en hausse grâce aux achats sur repli dans un marché peu actif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une référence de Londres, commentaire de l'analyste, mise à jour des prix)

Le cuivre a augmenté d'environ 1% mercredi, rebondissant d'un plus bas d'une semaine lors de la session précédente, les investisseurs sont intervenus pour acheter sur repli dans un contexte de faibles volumes d'échanges.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le LME était en hausse de 1,1 % à 12 755,50 $ la tonne métrique à 1013 GMT, après avoir glissé de 1,8 % mardi à son plus bas niveau depuis le 6 février.

Le Shanghai Futures Exchange est fermé pour le Nouvel An lunaire jusqu'au 23 février et les négociants chinois, le principal consommateur de métaux, sont largement absents en raison des vacances.

"Ils laissent rarement des capitaux importants sur le marché pendant les vacances, a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum, ajoutant que la volatilité a tendance à augmenter et à conduire à des achats sur repli. "Je pense donc que cela apportera un peu de soutien."

Le cuivre du LME a atteint un niveau record de 14 527,50 dollars le 29 janvier, mais a depuis diminué d'environ 12 % en raison de l'augmentation des stocks .

Les stocks de cuivre dans les entrepôts agréés par le LME

MCUSTX-TOTAL ont augmenté pour la douzième journée consécutive pour atteindre 224 625 tonnes, le niveau le plus élevé en 11 mois, avec de nouvelles entrées à la Nouvelle-Orléans et à Kaohsiung.

Les hangars américains MCU-STXUS-TOT représentent désormais près de 18% de tout le cuivre disponible dans les entrepôts du LME, alors qu'il y a encore 538 122 tonnes sur le marché américain du Comex.

"Lorsque les stocks et les prix du cuivre augmentent en même temps, quelque chose ne va pas", a déclaré M. Price, ajoutant que les taux de consommation de cuivre aux États-Unis avaient diminué au cours des 12 derniers mois.

Le contrat de cuivre au comptant du LME se négociait avec une décote de 100 dollars la tonne par rapport au contrat à terme de trois mois CMCU0-3 , ce qui suggère qu'il n'y a pas de besoin pressant de métal à court terme.

Goldman Sachs s'attend à une hausse de ses prévisions de prix du cuivre pour le quatrième trimestre 2026, soit 11 200 $, si le stockage stratégique proposé par les États-Unis, et potentiellement par la Chine, réduit les stocks commerciaux.

Ailleurs, le zinc CMZN3 a légèrement augmenté de 0,1% à 3 288 dollars la tonne, après avoir touché un plus bas de deux semaines mardi, tandis que l'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,7% à 3 056,50 dollars et était sur le point de mettre fin à une série de quatre jours de pertes.

Le plomb CMPB3 a gagné 0,2 % à 1 949,50 $, le nickel

CMNI3 a ajouté 0,5 % à 16 935 $ et l'étain CMSN3 a perdu 0,5 % à 45 500 $.