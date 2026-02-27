MÉTAUX-Le cuivre atteint son plus haut niveau en trois semaines et est en passe de connaître sa septième hausse mensuelle consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix, ajout d'un commentaire d'analyste, changement de date à Londres) par Polina Devitt

Les prix du cuivre ont augmenté vendredi et sont en passe de connaître un septième mois consécutif de hausse, l'optimisme de la demande l'emportant sur les inquiétudes concernant les stocks qui s'accumulent dans les entrepôts enregistrés auprès des principales bourses.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,3 % à 13 472 dollars la tonne métrique à 1056 GMT après avoir atteint 13 496 dollars, son plus haut niveau depuis le 4 février.

Les métaux de base ont été soutenus par la demande d'investissement pour les biens durables depuis octobre, a déclaré un négociant en métaux.

Le métal utilisé dans l'énergie et la construction est en hausse de 9 % depuis le début de l'année et a atteint un record de 14 527,50 dollars fin janvier après une vague d'achats spéculatifs.

Les premières données publiées après la fin des neuf jours de vacances en Chine pour le Nouvel An lunaire ont montré que les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés auprès du Shanghai Futures Exchange ont atteint leur plus haut niveau depuis près de 10 ans, les utilisateurs finaux ayant ralenti leurs achats pendant les vacances et les prix élevés ayant découragé une partie de la demande en aval.

Les stocks de cuivre du ShFE CU-STX-SGH ont totalisé 391 529 tonnes métriques vendredi, soit une hausse de 44 % par rapport à la situation d'il y a deux semaines. Les stocks de zinc ZN-STX-SGH et d'aluminium AL-STX-SGH ont augmenté respectivement de 45 % et de 20 % .

Même si la demande chinoise de cuivre est faible depuis septembre, l'évolution mondiale vers les énergies renouvelables et la demande émergente des centres de données devraient apporter un soutien durable à la demande de cuivre, ont déclaré les analystes d'UBS dans une note.

UBS prévoit que les prix du cuivre au comptant atteindront 15 000 dollars la tonne dans 13 mois, que la consommation mondiale de cuivre augmentera de 2,8 % en 2026 et que le déficit du marché se creusera pour atteindre 520 000 tonnes cette année, contre 203 000 tonnes en 2025.

Parmi les autres métaux du LME, l'étain CMSN3 a bondi de 5% à 57 040 dollars après avoir atteint 57 700 dollars, son plus haut niveau depuis le record de 59 040 dollars du 29 janvier. L'étain a augmenté de 41 % cette année en raison des inquiétudes concernant l'offre, l'Indonésie envisageant d'interdire l'exportation de plusieurs matières premières.

L'aluminium CMAL3 a perdu 0,2% à 3 152 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a baissé de 0,6% à 3 353 dollars tandis que le plomb CMPB3 a baissé de 0,2% à 1 980 dollars et le nickel

CMNI3 a gagné 0,7% à 17 805 dollars.