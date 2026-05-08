MÉTAUX-Le cuivre atteint son plus haut niveau depuis trois mois en raison d'un prolongement de la reprise de la production de la mine de Grasberg

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Le cuivre a atteint vendredi son plus haut niveau depuis trois mois et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure semaine de 2026 à ce jour après que Freeport-McMoRan

FCX.N a signalé un léger retard dans la reprise de la production de sa mine de Grasberg en Indonésie, ce qui a resserré les prévisions d'offre.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 1,3 % à 13 571 dollars la tonne métrique à 16h00 GMT. Il avait auparavant atteint 13 619 dollars, son plus haut niveau depuis le 29 janvier, date à laquelle le métal avait atteint son plus haut historique à 14 527,50 dollars.

La filiale indonésienne de Freeport a déclaré dans un communiqué qu'elle visait un retour à la pleine production à Grasberg d'ici début 2028. La société minière américaine avait déclaré le mois dernier que les opérations devraient « approcher leur pleine capacité d'ici fin 2027 ».

“Les ingénieurs miniers ne parlent jamais d’une reprise rapide”, a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum. “Mais je dois dire que cela prend plus de temps que prévu. Je pensais que la reprise aurait lieu plus tard dans l’année.”

Le cuivre sur le LME était en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 4,4 %, sa plus forte progression depuis la semaine close le 3 octobre 2025.

Le cuivre américain Comex HGcv1 continue de surperformer l'indice de référence mondial, progressant de 2,1 % à 6,31 dollars la livre, soit 13 902 dollars la tonne, et s'orientant vers une hausse hebdomadaire de 6,3 % dans l'espoir d'une résolution du conflit dans le Golfe.

“Mon opinion générale sur le cuivre est que si la situation se détend, les investisseurs reviendront aux thèmes d'avant-guerre”, a déclaré M. Price, ajoutant que les investisseurs américains achetaient des couvertures en prévision d'éventuels droits de douane américains sur le cuivre .

En Chine, les stocks de cuivre de la Bourse de Shanghai

CU-STX-SGH ont chuté de 5,6 % par rapport à la semaine dernière, pour s'établir à 181 333 tonnes, leur plus bas niveau depuis janvier. Les stocks d'aluminium de la ShFE AL-STX-SGH ont continué d'évoluer dans la direction opposée, progressant de 2 % pour atteindre 492 728 tonnes, leur plus haut niveau en six ans.

L'aluminium CMAL3 sur le LME a gagné 0,4 % à 3 507,50 $ la tonne alors que les contraintes d'approvisionnement dans le Golfe persistent, tandis que le nickel CMNI3 a reculé de 1,2 % à 18 905 $ et a atteint son plus bas niveau en deux semaines, après avoir atteint mercredi un pic de près de deux ans à 20 000 $.

Le plomb CMPB3 a perdu 0,3 % à 1 975 $, le zinc CMZN3 a reculé de 0,7 % à 3 433 $ et l'étain CMSN3 a chuté de 1,6 % à 53 755 $.