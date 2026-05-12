MÉTAUX-Le cuivre à Shanghai enregistre sa plus forte hausse journalière depuis mars en raison des inquiétudes liées à l'offre et des prévisions concernant la demande

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Le cuivre de Shanghai a enregistré mardi sa plus forte hausse journalière depuis des mois, les inquiétudes liées à l'offre et les anticipations d'une hausse de la demande chinoise l'emportant sur la hausse des prix du pétrole et la réaction de Freeport face à un retard présumé concernant sa mine en Indonésie.

Le contrat sur le cuivre le plus actif SCFcv1 sur la Bourse à terme de Shanghai a gagné 2,51% pour atteindre 106 940 yuans (15 742,44 $) la tonne métrique à 03h30 GMT, après avoir progressé de 2,90%, soit la plus forte hausse depuis le 24 mars.

Le gouvernement du Pérou , troisième producteur mondial de cuivre, a autorisé sa compagnie pétrolière publique Petroperu PETROBC1.LM à solliciter 2 milliards de dollars de prêts garantis par l'État afin d'assurer la continuité de ses opérations dans un contexte de prix élevés du pétrole liés à la guerre en Iran.

Les traders ont indiqué que cela suscitait des inquiétudes quant à l'approvisionnement en cuivre extrait du pays, alors que la pénurie d'énergie se fait sentir.

Les prix ont également été soutenus par les prévisions d'une hausse des importations chinoises de cuivre raffiné au deuxième trimestre, alimentée par une demande soutenue et une production nationale potentiellement plus faible en raison de la maintenance des fonderies.

Selon les analystes et les traders, la demande liée aux investissements dans les réseaux électriques et aux véhicules électriques contribue à attirer davantage de cuivre raffiné en Chine.

Dans le même temps, Freeport-McMoRan a réfuté les informations parues dans la presse selon lesquelles la pleine production de sa mine de Grasberg en Indonésie pourrait être reportée à 2028, affirmant qu’elle prévoyait toujours d’atteindre sa pleine capacité d’ici fin 2027. Freeport avait déjà revu à la baisse ses prévisions de reprise pour Grasberg au second semestre 2026, de 85% à 65%, ce qui a maintenu les inquiétudes concernant l’approvisionnement malgré ce démenti.

Le cuivre semblait également résister à la pression exercée par la hausse des coûts énergétiques due à la guerre en Iran, alors que les contrats à terme sur le Brent LCOc1 dépassaient les 105 dollars le baril.

Le contrat de référence de cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a toutefois reculé de 0,24% à 13 909,50 dollars la tonne, après avoir progressé de 2,7% pour clôturer à 13 943 dollars la tonne lundi, un cours de clôture record .

Par ailleurs, sur le SHFE, l'aluminium SAFcv1 a progressé de 0,18%, le zinc SZNcv1 a grimpé de 1,18%, le plomb SPBcv1 a reculé de 0,99%, le nickel SNIcv1 a perdu 0,71% et l'étain

SSNcv1 a bondi de 1,47%.

Parmi les autres métaux cotés au LME, l'aluminium CMAL3 a perdu 0,77%, le zinc CMZN3 a reculé de 0,22%, le plomb CMPB3 a baissé de 0,58%, le nickel CMNi3 a chuté de 1,37% et l'étain

CMSN3 a dégringolé de 0,98%.

Mardi 12 mai DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 06h00 Allemagne IPCH définitif en glissement annuel avril 09h00 Allemagne Indice ZEW du climat économique, conditions actuelles mai 12h30 États-Unis IPC, IPC de base mensuel, corrigé des variations saisonnières avril 12h30 États-Unis IPC, IPC de base en glissement annuel, non corrigé des variations saisonnières avril 12h30 États-Unis IPC des salariés avril

(1 $ = 6,7931 yuans renminbi chinois)