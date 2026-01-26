METAUX-L'or franchit la barre des 5.000 dollars avec l'incertitude géopolitique

L'or a franchi la barre des 5.000 dollars l'once pour la première fois lundi, prolongeant ainsi son ascension fulgurante, les investisseurs se ruant sur cette valeur refuge dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue.

L'or au comptant XAU= prend 2,54% à 5.102,45 dollars l'once à 6h52 GMT.

Le métal précieux a augmenté de 64% en 2025, soit sa plus forte hausse annuelle depuis 1979, grâce à la demande de valeurs refuges, à l'assouplissement de la politique monétaire américaine, aux achats importants des banques centrales et à l'afflux record de fonds négociés en Bourse.

Depuis le début de l'année 2026, le prix de l'or a déjà augmenté de plus de 17%.

Cette flambée des prix intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et commerciales, qui pèsent sur les actifs risqués.

Kyle Rodda, analyste principal des marchés chez Capital.com, signale ainsi que le dernier catalyseur est "cette crise de confiance dans l'administration américaine et les actifs américains, qui a été déclenchée par certaines des décisions erratiques de l'administration Trump la semaine dernière".

Le président américain Donald Trump est soudainement revenu mercredi dernier sur ses menaces d'imposer des droits de douane à plusieurs pays européens afin de faire pression pour s'emparer du Groenland, mais la prudence prévaut chez les investisseurs.

Au cours du week-end, le locataire de la Maison blanche a menacé le Canada de droits de douane de 100% si celui-ci donnait suite à un accord commercial avec la Chine.

"L'administration Trump a provoqué une rupture permanente dans la façon dont les choses sont faites, et tout le monde se tourne maintenant vers l'or comme seule alternative", ajoute Kyle Rodda.

Les analystes s'attendent à ce que le prix de l'or grimpe encore vers les 6.000 dollars cette année en raison des tensions mondiales croissantes et de la forte demande de la part des banques centrales et des particuliers.

"Nous prévoyons une nouvelle hausse (pour l'or). Nos prévisions actuelles suggèrent que les prix atteindront un pic d'environ 5.500 dollars dans le courant de l'année", a déclaré Philip Newman, directeur de Metals Focus.

"Des reculs périodiques sont probables, les investisseurs prenant leurs bénéfices, mais nous nous attendons à ce que chaque recul soit de courte durée et suscite un fort intérêt d'achat", a-t-il ajouté.

(Reportage Kavya Balaraman, Anjana Anil et Swati Verma à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)