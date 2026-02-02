METAUX-L'or et l'argent plongent à nouveau, CME relève ses exigences de marges

L'or et l'argent poursuivent leur chute lundi après que l'opérateur CME Group a relevé ses exigences de marge à la suite d'un fort mouvement de vente consécutif à la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale (Fed).

Après avoir atteint des records au début de la semaine dernière, l'or XAU= a chuté de plus de 9% vendredi, son plus fort repli journalier depuis 1983, et reculait encore lundi de de 5,45% à 4.600,7 dollars l'once.

L'argent XAG= lâche près de 9% lundi après avoir plongé de 27% la séance précédente.

CME Group a annoncé samedi une augmentation des exigences de marges sur ses contrats à terme sur métaux, qui entrera en vigueur après la clôture du marché lundi.

Les marges requises pour les contrats à terme sur l'or passent de 6% à 8%, tandis que celles des contrats à terme sur l'argent devraient atteindre 15% contre 11% auparavant. Les contrats à terme sur le platine et le palladium connaîtront également une hausse de leurs exigences de marge.

Une augmentation des exigences de marge est généralement défavorable aux contrats concernés car l'accroissement des capitaux nécessaires peut freiner la spéculation, réduire la liquidité et inciter les opérateurs à liquider leurs positions.

Selon des analystes, les investisseurs opérant avec des effets de levier subissent des pertes considérables, ce qui les oblige à vendre d'autres actifs pour couvrir les appels de marge sur l'argent et l'or.

Les Bourses en Asie ont chuté lundi, un mouvement suivi par l'Europe à l'ouverture tandis que les contrats à terme sur la Bourse de New York signalent un repli de plus de 1%.

La chute des métaux précieux intervient dans un contexte de repli généralisé des matières premières.

Les cours du brut reculent de 5% lundi en raison des signes d'apaisement entre les États-Unis et l'Iran. Les marchés du cuivre et du minerai de fer sont pour leur part confrontés aux inquiétudes liées aux stocks élevés et à la faiblesse de la demande à l'approche des vacances du Nouvel An lunaire ce mois-ci en Chine, le plus grand acheteur mondial de métaux industriels et en vrac.

(Rédigé par Ishaan Arora et Swati Verma; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)