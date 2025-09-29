METAUX-L'or dépasse la barre des 3.800 dollars l'once

Le prix de l'or a dépassé les 3.800 dollars l'once pour la première fois lundi, un record porté par les espoirs d'une réduction des taux de la Réserve fédérale américaine qui ont affaibli le dollar, tandis que les inquiétudes concernant une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown") ont soutenu la demande pour les valeurs refuges.

L'or au comptant XAU= a bondi de 1,4% à 3.812,49 dollars l'once à 7h27 GMT, après avoir touché 3.819,59 dollars plus tôt en séance.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en décembre ont augmenté de 0,9% à 3 842,20 dollars.

Le dollar .DXY a baissé de 0,2%, ce qui rend le lingot d'or moins cher pour les acheteurs étrangers. USD/

Le président américain Donald Trump rencontrera les principaux responsables Démocrates et Républicains du Congrès plus tard dans la journée pour discuter de la prolongation du financement du gouvernement.

En l'absence d'accord, le "shutdown" interviendrait à partir de mercredi.

"Avec la Fed prête à réduire davantage les taux au cours des six prochains mois, je pense qu'il devrait y avoir plus de hausse pour le métal jaune, visant un niveau de 3.900 dollars l'once", selon Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

"Les inquiétudes concernant le 'shutdown' du gouvernement (américain) soutiennent également la demande pour les valeurs refuges comme l'or", a-t-il ajouté.

L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux Etats-Unis est ressorti conforme aux attentes vendredi, renforçant les paris sur de nouvelles réductions des taux de la Fed, les traders attribuant une probabilité de 90% à une réduction de 25 points de base en octobre et une probabilité de 65% pour décembre, selon l'outil FedWatch du CME.

L'or, qui bénéficie de la baisse des taux d'intérêt et prospère en période d'incertitude géopolitique et économique, a gagné plus de 45% depuis le début de l'année.

"Nous pensons que la demande officielle et les avoirs des ETF jouent un rôle central dans la force de l'or, tandis que la demande de la joaillerie et l'offre recyclée sont des facteurs restrictifs", a déclaré Deutsche Bank dans une note.

