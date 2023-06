METALLIANCE procède à une augmentation de capital d’un montant total de 3 millions d'euros

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS : MLETA - FR0010492181), filiale du Groupe GAUSSIN spécialisée dans l’étude et la réalisation d’équipements industriels et d’engins mobiles, annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital réservée au profit de la société GAUSSIN SA, par utilisation de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale du 1er juin 2023 par ses 4ème et 5ème résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une personne dénommée pour un montant brut total de 3.000.000 euros.



METALLIANCE a l'intention d'utiliser le produit de l’augmentation de capital en vue de financer le fonds de roulement de manière générale.



Cette levée de fonds permet d’augmenter les fonds propres de l’entreprise tout en renforçant sa trésorerie.