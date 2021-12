METALLIANCE annonce la livraison de 2 Véhicules Multi-services VMS-50 et 2 VMS-60 pour les tunnels du Metropolitan Inter-City Expressway au Japon

METALLIANCE conforte sa position au Japon avec cette prestation comprenant le design, la fabrication et l’expédition des véhicules





METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), société spécialisée dans l’étude et la réalisation d’équipements industriels et d’engins mobiles, annonce la livraison en novembre de 2 Véhicules Multi-services VMS-50 et de 2 Véhicules Multi-services VMS-60 destinés aux tunnels du Metropolitan Inter-City Expressway dans la région de Tokyo. Cette livraison inclut 2 VMS pour le tunnel Kuden-Kasama du Yokohama Ring Expressway South Line et 2 VMS pour le Yokohama Shonan Road Tunnel project (Phase 2).