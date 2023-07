METADVERTISE (ex MADVERTISE) : Sirius Media (ex Metadvertise) : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 JUIN 2023 APPROBATION DES RÉSOLUTIONS METADVERTISE DEVIENT SIRIUS MÉDIA

Communiqué de Presse

Paris, 10 juillet 2023 à 18h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 JUIN 2023

APPROBATION DES RÉSOLUTIONS

METADVERTISE DEVIENT SIRIUS MÉDIA

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de METADVERTISE réunie le 29 juin 2023 sous la présidence de Paul Amsellem, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution n°19, rejetée sur proposition du Conseil d'Administration.

Le quorum requis pour la tenue de cette Assemblée a été amplement atteint puisque le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés à cette Assemblée Générale Mixte était de 10 413 840 actions auxquelles sont attachées 10 413 840 voix sur la totalité des 20 021 872 actions de la Société ayant le droit de vote [1] , soit un taux de participation de 52,01 %.

Renouvellement de tous les mandats

Les renouvellements des mandats de Messieurs Paul Amsellem, Robert KOPPLE et François ROLOFF en qualité d'administrateurs, ont été approuvés pour une durée de 2 ans.

De même, M. Paul Amsellem a été renouvelé dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, par décision unanime des administrateurs, lors de la réunion du Conseil d'Administration qui a suivi l'Assemblée Générale du 29 juin 2023.

Changement de nom du Groupe

L'Assemblée Générale a également voté en faveur du changement de nom du Groupe qui devient Sirius Média, permettant ainsi de finaliser la réorientation stratégique de ses activités. Ce choix symbolique repose sur l'étoile Sirius, qui brille la plus intensément dans le ciel après le soleil, et le terme « Média » fait référence aux nouvelles activités de production audiovisuelles du Groupe.

Le changement de nom sera effectif sur Euronext dans les prochains jours et le nouveau Mnémonique sera ALSRS .

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet du Groupe dans la rubrique « Investisseurs » .

A propos de Sirius Media (ex- Metadvertise )

Sirius Media est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de cette d'expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, Sirius Media ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

Sirius Média est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr

[1] Soit 20 023 271 actions formant le capital social moins les 1 399 actions auto détenues privées du droit de vote.

