METabolic Explorer : résultats de l’exercice 2022, début 2023 et perspectives

Exercice 2022

• Résultats impactés par un contexte économique, sanitaire et énergétique dégradé qui a particulièrement affecté l’activité nutrition animale

• Sécurisation d’un financement de 73 M€ venant conforter la stratégie de transformation du Groupe

• Finalisation des ACV pour tous les acides aminés



Débuts 2023 et perspectives

• Succès de l’opération d’augmentation de capital (sursouscrite à hauteur de 123%)

• Montée en puissance des ventes de PDO sur le marché du consumer care (cosmétique et détergence)

• Positionnement de l’offre NOOVALIFETM pour répondre aux enjeux de décarbonation de la viande

• Elargissement de la gamme de spécialités en nutrition animale avec la commercialisation en direct de l’Acide Butyrique (B-NOOV®) pour le bien-être animal

• Mise en production d’un nouvel acide aminé essentiel en nutrition animale

• Premiers investissements liés au plan de performance énergétique et à l’optimisation de la production de spécialités

• Lancement des études d’ingénierie détaillées pour la production d’Acide Glycolique sur le site d’Amiens