METabolic EXplorer - Mise à disposition du Rapport de durabilité 2021

Clermont-Ferrand, le 09 juin 2022– METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé sur le site de l’Autorité des marchés financiers son rapport de durabilité pour l’exercice 2021.

Le Groupe rappelle que cette démarche de publication et de vérification a été faite de façon volontaire au vu de l’importance que METEX porte aux enjeux du Développement Durable.