METabolic EXplorer (METEX) : Point de situation.

Communiqué de presse METEX



Point de situation



METEX, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, fait un point sur les impacts persistants du contexte économique et sanitaire sur son activité.



L’activité du Groupe s’inscrit actuellement dans un environnement soumis à de fortes pressions inflationnistes affectant plus particulièrement le coût des matières premières agricoles et des énergies sur fond de conflit en Ukraine. Les approvisionnements des entreprises en gaz, notamment au cours du 4ème trimestre 2022, risquent ainsi d’être impactés par les récentes décisions géopolitiques. La hausse généralisée des coûts supportée par nos clients fabricants d’aliments et par les éleveurs, de même que la difficulté à répercuter cette hausse sur les prix de vente des produits de l’élevage auprès du consommateur final, pèsent ainsi sur le marché de la nutrition animale et sur le volume des ingrédients consommés.