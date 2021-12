Communiqué de presse METabolic EXplorer



METabolic EXplorer annonce le second procédé issu de sa plateforme ALTANØØVTM pour la production de L-Valine.



Technologie brevetée

 Procédé de fermentation validé en pré-pilote

 Procédé de purification en développement

 Nouvelle solution pour la nutrition animale

 Renforcement de la compétitivité de METEX NØØVISTAGO



Capitalisant sur son savoir-faire et son innovation en biotechnologie au travers de sa plateforme ALTANØØVTM et en particulier sur les voies de production des acides aminés, METabolic EXplorer a

développé une souche bactérienne propriétaire pour la production par fermentation de L-Valine. Le procédé de fermentation validé à l’échelle du pré-pilote montre une compétitivité significativement améliorée de la souche par rapport aux technologies actuelles.